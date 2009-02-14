به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اعطای جوایز جشنواره برلین 2009 لحظاتی پیش در کاخ برلیناله برگزار شد و هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل به ریاست تیلدا سوئینتن بازیگر بریتانیایی ، اصغر فرهادی را برای کارگردانی فیلم "درباره الی" شایسته دریافت جایزه خرس نقره‌ای دانست.

فرهادی پس از دریافت جایزه ضمن تشکر از گروه تولید "درباره الی" با اشاره به اینکه خود را برای سخنرانی آماده نکرده بود، افزود: خدا را سپاس می‌گویم که اگر او یاری نمی‌کرد من اینجا نبودم. از مردم سرزمینم هم یاد می‌کنم که شما کمتر تصویر دقیقی از آنها دارید.

فرهادی پس از دریافت خرس نقره‌ای بهترین کارگردان برلین

ترانه علیدوستی، شهاب‌ حسینی، مانی حقیقی، گلشیفته فراهانی، مریلا زارعی، رعنا آزادی‌ور، احمد مهرانفر، صابر ابر و پیمان معادی در "درباره الی" بازی کرده‌اند که چهارمین فیلم فرهادی پس از "رقص در غبار"، "شهر زیبا" و "چهارشنبه‌سوری" است.

جایزه خرس طلایی جشنواره برلین 59 از آن فیلم "شیر اندوه" به کارگردانی کلودیا یوسا از اسپانیا و پرو شد. این فیلم داستان زنی را به تصویر می‌کشد که سال‌ها پس از درگیری‌های خشونت‌بار داخلی در پرو در دهه‌های 1980 و 1990 رازی با خود دارد و ترسی که باید با آن روبرو شود.

جایزه بزرگ هیئت داوران به طور مشترک به دو فیلم "گیگانته" آدریان بینیز از اروگوئه، آرژانتین، آلمان و اسپانیا و "هر کس دیگر" ساخته مارن آده از آلمان اعطا شد. "گیگانته" جدا از جایزه بزرگ هیئت داوران جوایز دو بخش بهترین فیلم اول و جایزه آلفرد بائر را نیز دریافت کرد.

فیلم داستان یک نگهبان 35 ساله تنها را به تصویر می‌کشد که دلباخته یک زن نظافتچی است. هیئت داوران "گورگیاه" آندری وایدا از لهستان را نیز به عنوان دیگر برنده جایزه آلفرد بائر برگزید. فیلم جدید وایدا بر مبنای داستانی کوتاه از یاروسلاو ایواسکیویچ نویسنده معروف لهستانی ساخته شده و درباره همسر یک پزشک در سال‌های 1950 است.

جایزه خرس نقره بهترین فیلمنامه به "پیام‌آور" ساخته اورن موورمن از آمریکا رسید و "کاتالین وارگا" ساخته پیتر استریکلند از رومانی، بریتانیا و مجارستان جایزه خرس نقره‌ای بهترین دستاورد هنری را دریافت کرد.

سوتیگوی کویاته بازیگر اهل مالی برای بازی در "رود لندن" به کارگردانی رشید بوغریب از الجزایر، فرانسه و بریتانیا جایزه خرس نقره بهترین بازیگر مرد را برد و خرس نقره بهترین بازیگر زن به بریژیت مینیشمایر برای فیلم "هر کس دیگر" رسید.

به گزارش مهر ، پنجاه و نهمین جشنواره فیلم برلین پنجشنبه پنجم فوریه با فیلم "بین‌الملل" ساخته توم تیکور آغاز شد و فردا به پایان می‌رسد. ایزابل کویشی، گاستون کابوره از بورکینافاسو، هنینگ مانکل نویسنده سوئدی، کریستف شلینگنزیف کارگردان تئاتر و اپرا از آلمان، وین ونگ کارگردان متولد هنگ کنگ و آلیس واترز نویسنده آمریکایی دیگر اعضا هیئت داوران این بخش بودند.

امسال در مجموع 386 فیلم در بخش‌های مختلف جشنواره برلین نمایش داده شد. "برف" آیدا بگیچ و "نیلوفر" سبینه الجمایل که هر دو با مشارکت ایران ساخته شده‌اند، به ترتیب در بخش نسل 14 سال به بالا و سنین کودکستان به بالا جشنواره برلین به نمایش درآمدند.