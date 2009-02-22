به گزارش خبرگزاری مهر، عباس تقی‌زاده با بیان این مطلب گفت: در سال 87 تعداد خانه های سلامت به 150 مرکز رسید و بر اساس نظرسنجی انجام شده از سوی موسسه همشهری، شهروندان تهرانی بعد از وزارت بهداشت و درمان، شهرداری تهران را دومین نهاد متولی در زمینه بهداشت و سلامت می دانند.

وی افزود: تعداد خانه‌های اسباب‌بازی نیز در مقایسه با سال گذشته دو برابر افزایش داشته و به 130 مرکز رسیده است. خانه‌های اسباب بازی در افزایش تحرک کودکان در خارج از چارچوب خانه و نیز مراقبت از آنها به منظور کمک به خانواده‌ها موفق عمل کرده‌اند. به طور مثال با ایجاد خانه‌های اسباب‌بازی در مجتمع‌های ورزشی، خانواده‌ها بدون دغدغه نگهداری از کودکان به فعالیت ورزشی خود می‌پردازند.

مدیر کل سلامت شهرداری تهران با اشاره به انتخاب خادمان سلامت برای هزار و 200 مسجد شهر تهران گفت: این خادمان سلامت با بررسی مسایل و مشکلات موجود در مساجد، پنج اولویت هر مسجد را استخراج می کنند تا برای تامین و تجهیز آنها اقدام شود. همچنین نیمی از این خادمان، دوره های آموزش و کمک های اولیه را پشت سر گذاشته اند.

تقی زاده درباره دیگر اقدامات اداره کل سلامت شهرداری تهران در سال 87 گفت: ارائه بیش از 10 میلیون نفر ساعت آموزش های سلامت به گروه های شهروندی، امدادی و مشاوره ای، تشکیل 40 شورای سلامت در محلات تهران، ایجاد کانون های مختلف شهروندی همچون کانون های سالمندی، مادر و کودک و پیشگیری از اعتیاد و نیز فعالیت هزار و 200 پزشک محله به صورت داوطلبانه برای مشاوره، ویزیت رایگان و آموزش شهروندان از جمله مهمترین اقدامات شهرداری تهران در زمینه سلامت بوده است.

وی قرار گرفتن 500 مدرسه در طرح مدرسه سالم، حضور هزار و 300 سلامت یار در سطح شهر تهران، راه اندازی 4 مرکز فرآموز و تهیه کتاب و کتابچه آموزش مهارت های رفتاری به کودکان و نوجوانان را از دیگر اقدامات اداره کل سلامت شهرداری تهران در یک سال گذشته برشمرد.