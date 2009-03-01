طرح "گنجینه جامع باز قرآنی" در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح مذکور که دی ماه امسال با هدف اجرا در مساجد، مراکز ارائه خدمات همگانی و عمومی و وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی سراسر کشور، به وزارت ارشاد ارائه شد، در جلسه کمیسیون بررسی طرح‌های قرآنی این وزارتخانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تا پیش از این قرار بود اداره کل هماهنگی و ترویج و توسعه فعالیتهای قرآنی وزارت ارشاد - که مسئولیت آن با علی خواجه پیری است - نظر نهایی خود را درباره طرح اعلام کند که با بررسی‌های انجام شده، مقرر شد که طراح این پروژه یا حضور در جلسه‌ کمیسیون مذکور، از آن دفاع کند.

این جلسه دفاعیه با حضور اعضای کمیسیون بررسی طرح‌های قرآنی (اعم از طرح‌های اجرایی و تحقیقاتی) و رسول مرادی (طراح پروژه) این هفته در وزارت ارشاد برگزار می‌شود.

کمیسیون مذکور در واقع بازوی اجرایی ادره کل هماهنگی و ترویج و توسعه فعالیتهای قرآنی وزارت ارشاد است و در صورت اعلام نظر موافق، طرح "گنجینه جامع باز قرآنی" در کشور اجرا می‌شود.

جلسات این کمیسیون نیز معمولاً به صورت غیابی و در واقع بدون حضور طراح پروژه‌های پیشنهادی برگزار می‌شود اما به دلیل پیچیدگی‌ها و فراگیری طرح گنجینه جامع باز قرآنی، از طراح آن نیز برای حضور در این جلسه و ارائه توضیحات درباره طرح، دعوت به عمل آمده است.

هدف از طرح سراسری "گنجینه جامع باز قرآنی" قرار دادن بسته‌ای جامع حاوی فعالیتهای قرآنی در اختیار مردم است و در صورت موافق، قرار است در مساجد سراسر کشور، مراکز ارائه خدمات همگانی و عمومی و وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی به اجرا درآید.