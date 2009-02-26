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۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۰۷

حسن خلق سرمایه دنیا و آخرت مسلمانان است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: ملتهای مسلمان تنها زمانی بهره خود را از دنیا و آخرت می‌گیرند که اخلاق نیکو داشته و در روابط خود با یکدیگر از آن به نحو احسن استفاده کنند.

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد حجت‌الاسلام سیدآبادی ظهر امروز در جمع زائران بارگاه منور رضوی در رواق امام خمینی(ره)با اشاره به ویژگی‌های پیامبر اسلام(ص) گفت: خداوند پیامبر(ص) را از جنس و نفس خود مسلمانان آفریده و این تعبیر، مردمی بودن پیامبر(ص) را نشان می‌دهد.

وی افزود: معاشرت پیامبر(ص) با مردم در نهایت حسن خلق انجام می‌شد بدین صورت که ملت‌ها با فرهنگ‌، آداب و رسوم‌ مختلف، مجذوب اخلاق و رفتار پیامبر و اهل بیت(علیهم‌السلام) شدند.

مدیرکل  تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: مسلمانان باید با کار، تلاش و رنج سختی‌های رسیدن به بهشت را طی کنند.

وی فطرت و طبیعت انسان را موجب محبت و نیکی به دیگران دانست و افزود: وجود احسان در بین مسلمانان باعث نزدیک‌تر شدن آنها به یکدیگر می‌شود.

کد مطلب 839868

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