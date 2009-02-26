حسن خلق سرمایه دنیا و آخرت مسلمانان است

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد حجت‌الاسلام سیدآبادی ظهر امروز در جمع زائران بارگاه منور رضوی در رواق امام خمینی(ره)با اشاره به ویژگی‌های پیامبر اسلام(ص) گفت: خداوند پیامبر(ص) را از جنس و نفس خود مسلمانان آفریده و این تعبیر، مردمی بودن پیامبر(ص) را نشان می‌دهد.

وی افزود: معاشرت پیامبر(ص) با مردم در نهایت حسن خلق انجام می‌شد بدین صورت که ملت‌ها با فرهنگ‌، آداب و رسوم‌ مختلف، مجذوب اخلاق و رفتار پیامبر و اهل بیت(علیهم‌السلام) شدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: مسلمانان باید با کار، تلاش و رنج سختی‌های رسیدن به بهشت را طی کنند.

وی فطرت و طبیعت انسان را موجب محبت و نیکی به دیگران دانست و افزود: وجود احسان در بین مسلمانان باعث نزدیک‌تر شدن آنها به یکدیگر می‌شود.