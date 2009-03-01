نمایشگاه صنایع دستی استانها در دانشگاه تربیت معلم کرج برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج در این نمایشگاه دانشجویان هفت استان از جمله ایلام، قم، اصفهان و کردستان دستاوردهای کارآفرینی شامل محصولات غذایی، سوغات و صنایع دستی منطقه خود را در معرض دید عموم قرار داده اند.

همچنین در این نمایشگاه صنایع دستی و سوغات این استانها مانند شیرینی، گلیم، معرق، ترمه، سوهان و صنایع چوبی و تجهیزات مربوط به تولید نظیر بسته بندی به نمایش گذاشته شده است.

ویژگی خاص این نمایشگاه این است که محصولات عرضه شده کمتر در بازار وجود دارد و محصولات کاملا بومی و خاص هر استان است و آثار این نمایشگاه با قیمت مناسب توسط تولیدکنندگان به فروش می رسد.

به گفته برگزارکنندگان این نمایشگاه ها هدف از برپایی این نمایشگاه سودآوری نیست، بلکه بیشتر آشنایی دانشجویان با فرهنگهای مختلف کشور، تشویق دانشجویان به مشارکت در عرصه تولید و عرضه و ارائه دستاوردهای کارآفرینی و خلاقانه بومی است.

در حاشیه این نمایشگاه، جزوه های آموزشی به منظور اطلاع رسانی در مورد نحوه تولید و ویژگیهای اقتصادی محصولات ارائه می شود.

نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینی دانشجویان استانهای سراسر کشور تا بیستم اسفند ماه جاری در محوطه دانشگاه تربیت معلم کرج برپاست.

