انتقاد کارشناسان از ادغام یگان های حفاظت محیط زیست با نیروی انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر، متخصص نبودن، بی علاقه یا کم علاقه بودن ماموران نیروی انتظامی به مقوله طبعیت و حیات وحش و همین طور خلق و خوی ویژه سازمانی ، از جمله نگرانی های فعالان محیط زیست، متخصصان و محیط بانان و حتی برخی مسولان سازمان محیط زیست از ادغام یگان های نظامی این سازمان با نیروی انتظامی است.

دکتر جمشید منصوری با واکنش شدید به بحث ادغام و تعیین فرمانده از سوی نیروی انتظامی در محیط زیست گفت: من کاملا مخالف این طرحم، اگر علاقه را نادیده بگیریم باید گفت این رشته تخصص می خواهد و کسی که اینجا مشغول می شود فقط نباید اسلحه داشته باشد، بلکه باید مسلط و دارای اطلاعات دقیق از محیط زیست و حیات وحش باشد.

این کارشناس، کار محیط زیست را تنها حفاظت ندانست و تاکید کرد: نظامی گری در حوزه محیط زیست به خاطر ظرافت و حساسیتش مردم را حساس تر می کند و اگر قرار باشد اینها بروند و دوره ببینند چرا خود محیط زیست کار را انجام ندهد.



محیط زیست مال مردم است نه دولت و مردم خود باید دلشان برایش بسوزد و با این کار تنها نیروهای فشار در طبیعت افزایش می یابد نه محیط حفظ می شود. دکتر منصوری

به عقیده این فعال محیط زیست کار نهادهایی مثل محیط زیست جلب حمایت مردمی است، چرا که محیط زیست مقوله ای عمومی و متعلق به همه مردم است و تنها با حضور مردم می شود از ان به طور دقیق حفاظت کرد تا منابع طبیعی حفظ شود و مخربان اصلی محیط طبیعی و حیات وحش مردم عادی نیستند بلکه افرادی فرصت طلب و پولدارند که به منابع قدرت هم متصل اند و به راحتی جنگل ها را قطع می کنند و دست کسی هم به آنها نمی رسد، حالا می خواهد نیروی انتظامی باشد یا یک تحصیل کرده حیات طبیعی!

این فعال محیط زیست با انتقاد از ادغام یگانهای سازمان محیط زیست گفت: محیط زیست مال مردم است نه دولت و مردم خود باید دلشان برایش بسوزد و با این کار تنها نیروهای فشار در طبیعت افزایش می یابد نه محیط حفظ می شود، البته شکل حاضر گارد حقاظت از محیط زیست هم ستودنی نیست.

دکتر منصوری با اشاره به تخریب پارکها و از بین رفتن زیستگاه برخی حیوانات وحشی مثل آهوها در کویرهای کشور و همین طور تخریب پارک جنگلی گلستان در سالهای گذشته اضافه کرد: تجربه نشان داده است که گارد قوی محیط زیست با لباسهای یک شکل واجازه حمل اسلحه و دارا بودن امکاناتی مثل ماشین و گشت زنی های پیاپی می تواند متخلفین را کاهش دهد.

بنابر دستورالعمل ابلاغی یگانهای مسلح سازمان هایی مانند محیط زیست که طبق قانون دارای محیط بانان مسلح هستند با تعین فرمانده آنها از سوی نیروی انتظامی تحت نظارت و کنترل نیروی انتظامی قرار می گیرند.