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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۲۵

برخلاف اعلام قبلی /

اعطای مجوز برگزاری دوره آمادگی فراگیر به موسسات منتفی شد

اعطای مجوز برگزاری دوره آمادگی فراگیر به موسسات منتفی شد

مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم گفت: اعطای مجوز برای برگزاری دوره های آمادگی فراگیر به موسسات آموزش عالی آزاد دارای مجوز از وزارت علوم که پیش از این مطرح بود، منتفی شد.

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق توافقی که بین وزارت علوم و دانشگاه پیام نور به عمل آمد قرار بود به موسسات آموزش عالی آزاد بر اساس شرایط و ضوابط مجوز برگزاری دوره های آمادگی فراگیر دانشگاه پیام نور اعطا شود که با بررسی های بیشتر، این موضوع در حال حاضر دیگر مطرح نیست.

به گزارش مهر، پیش از این به تمامی موسسات مجاز آموزش عالی آزادی که دارای مجوز قطعی و برگزاری موفق یک دوره آموزشی بودند طی اطلاعیه ای اعلام شده بود که در صورت تمایل به برگزاری دوره، تقاضای خود را به وزارت علوم ارسال کنند.

بر اساس اعلام دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم، تعداد موسسات آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارت علوم 110 موسسه است.

کد مطلب 843288

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