به گزارش خبرنگار مهر، حسن انوری حافظ شناس و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی که اخیراً تصحیحی انتقادی از دیوان حافظ انجام داده است نظرش را درباره نسخه نویافته "غزل‌های حافظ" مکتب کرد و به زودی آن را منتشر می‌کند.

وی البته چندی پیش در مراسم رونمایی از این اثر حضور یافت و در یک سخنرانی درباره آن، ضمن مهم برشمردن کشف چنین نسخه‌ای از غزلهای حافظ، در عین حال قدمت نسخه را دلیل اصالت آن ندانسته بود اما پژوهش دقیق علمی در این باره را به زمانی دیگر موکول کرده بود.

انوری قرار است به زودی نظر مکتوب خود را به صورت مقاله‌ای مفصل چاپ و منتشر کند.

کتاب "غزلهای حافظ" که به کوشش و تصحیح علی فردوسی و توسط انتشارات دیبایه ماه گذشته منتشر شد قدیمیترین نسخه یافت شده غزلهای حافظ از زمان حیات وی است که علا مرندی آنها را گردآوری کرده است. در این مجموعه ادعا شده که حدود 50 غزلی که در آن گرد آمده به استثنای پنج غزل در هنگام حیات حافظ به ثبت رسیده‌اند.

تا کنون حافظ‌ پژوهانی مانند بها‌‌ءالدین خرمشاهی، ابوالفضل خطیبی، سلیم نیساری و ضیا موحد در مقالاتی جداگانه نظر انتقادی خود را درباره این نسخه از غزلهای حافظ و تاثیر انتشار آن در روند حافظ پژوهی ارائه کرده‌اند.