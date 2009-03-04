به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید جواد ابن‌الرضا، مدیر این پروژه قبل از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام ‏این خبر اظهار داشت: در این نرم افزار که اولین نرم‌افزار جامع در بخش دانشنامه نبوی است قابلیت‌های متعددی همچون پژوهش در ‏متون از طریق فهرست کلمات، تدوین درختواره، گاه شمار تاریخ زندگانی پیامبر (ص) قابلیت‌های پژوهش، ارائه اطلاعات درباره نسخه ‏شناسی، کتاب و مؤلف با قابلیت انتقال و چاپ و ... وجود دارد.‏



وی عنوان کرد: این دانشنامه به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی طراحی شده و دارای بخش‌های متعددی از قبیل زندگی‌نامه، واژه نامه، ‏آئینه وحی، نجوانامه، کتابخانه و گاهنامه می‌باشد.‏



ابن‌الرضا قابلیت تبدیل تقویم از هجری قمری به شمسی را از دیگر ویژگی‌های نرم‌افزار دانشنامه نبوی ذکر کرد و گفت: این نرم‌افزار 17 ‏ربیع‌الأول، همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم رونمایی خواهد شد.‏



وی با بیان اینکه در دانشنامه جامع نبوی متن کامل 246 عنوان کتاب در 849 جلد مرتبط با رسول گرامی اسلام ارائه شده است گفت: ‏امکان دسته‌بندی و جمع‌آوری اطلاعات به صورت نمودار در این دانشنامه مهیا شده است.‏



ابن الرضا ارائه بیش از 6 هزار و 800 کلید واژه، 41 هزار نمایه و 36 هزار موضوع استخراج شده از سخنان رسول اکرم برگرفته شده از ‏کتاب بحارالانوار را از دیگر مزایای این دانشنامه عنوان کرد و گفت: محققان و پژوهشگران به آسانی می‌توانند به مطالب بخش‌های مختلف ‏این نرم افزار دست یافته و از آن بهره برداری لازم را داشته باشند.‏

