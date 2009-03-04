به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید جواد ابنالرضا، مدیر این پروژه قبل از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در این نرم افزار که اولین نرمافزار جامع در بخش دانشنامه نبوی است قابلیتهای متعددی همچون پژوهش در متون از طریق فهرست کلمات، تدوین درختواره، گاه شمار تاریخ زندگانی پیامبر (ص) قابلیتهای پژوهش، ارائه اطلاعات درباره نسخه شناسی، کتاب و مؤلف با قابلیت انتقال و چاپ و ... وجود دارد.
وی عنوان کرد: این دانشنامه به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی طراحی شده و دارای بخشهای متعددی از قبیل زندگینامه، واژه نامه، آئینه وحی، نجوانامه، کتابخانه و گاهنامه میباشد.
ابنالرضا قابلیت تبدیل تقویم از هجری قمری به شمسی را از دیگر ویژگیهای نرمافزار دانشنامه نبوی ذکر کرد و گفت: این نرمافزار 17 ربیعالأول، همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم رونمایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در دانشنامه جامع نبوی متن کامل 246 عنوان کتاب در 849 جلد مرتبط با رسول گرامی اسلام ارائه شده است گفت: امکان دستهبندی و جمعآوری اطلاعات به صورت نمودار در این دانشنامه مهیا شده است.
ابن الرضا ارائه بیش از 6 هزار و 800 کلید واژه، 41 هزار نمایه و 36 هزار موضوع استخراج شده از سخنان رسول اکرم برگرفته شده از کتاب بحارالانوار را از دیگر مزایای این دانشنامه عنوان کرد و گفت: محققان و پژوهشگران به آسانی میتوانند به مطالب بخشهای مختلف این نرم افزار دست یافته و از آن بهره برداری لازم را داشته باشند.
قم - خبرگزاری مهر: نرمافزار چندرسانهای دانشنامه نبوی به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری نور در قم تولید شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید جواد ابنالرضا، مدیر این پروژه قبل از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در این نرم افزار که اولین نرمافزار جامع در بخش دانشنامه نبوی است قابلیتهای متعددی همچون پژوهش در متون از طریق فهرست کلمات، تدوین درختواره، گاه شمار تاریخ زندگانی پیامبر (ص) قابلیتهای پژوهش، ارائه اطلاعات درباره نسخه شناسی، کتاب و مؤلف با قابلیت انتقال و چاپ و ... وجود دارد.
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