به گزارش خبرنگار مهر، با رسیدن به روزهای پایانی سال 87 به رسم هر سال نگاهی به مهمترین رویدادهای سینمایی کشور داریم که می‌تواند روند پویا و رشد و حرکت را در این مسیر مورد توجه قرار دهد.

همچنین این مرور می‌تواند جایگاه سال 87 را در روند سینمای ایران مشخص کند، بخصوص اینکه در این سال نسبت به سال‌های گذشته با رشد نسبی مواجه بوده‌ایم یا تحلیل در برخی سطوح؟ این وجه را می‌توان با توجه به میزان تولید، فروش، چرخه اکران، بازتاب جشنواره‌ای، ... و در کل رونق سینما بررسی کرد.





افتتاح پردیس سینمایی ملت

همچنین سال 87 با همزمانی با سی سالگی انقلاب خود به خود یک نگاه اجمالی به سینمای ایران طی این سالها را در صدر اخبار قرار داد. به این ترتیب سی سال سینمای انقلاب و مروری بر برگزیدگان این سالها جزء تفکیک‌ناپذیر بررسی‌های سینمای ایران در این سال است.

- تعدد برگزاری جشنواره‌های سینمایی در سال 87 به نوعی تثبیت‌کننده رونق چرخه سینما بود که در روزهای پایانی سال همچنان دو جشنواره در حال برپایی است. جشنواره بین‌المللی فیلم فجر قدیمی‌ترین، مهم‌ترین و معتبرترین رویداد سینمایی کشور است که امسال بیست و هفتمین دوره خود را برپا کرد.

از دیگر جشنواره‌های مهم که امسال برگزار شدند می‌توان به سومین جشنواره فیلم شهر در اسفند، بیست و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران در آبان، دومین جشنواره سینما حقیقت در مهر، سومین جشنواره فیلم پلیس در آذر، بیست و دومین جشنواره فیلم کودک در تیر و ... اشاره کرد.

- افتتاح پردیس سینمایی ملت در ماه آبان از مهمترین رویدادهای سینمایی امسال بود. این مجموعه سینمایی در شب میلاد امام رضا (ع) با حضور رئیس سازمان تبلیغات، شهردار تهران، رئیس حوزه هنری، معاونت سینمایی وزیر ارشاد و ... در بوستان ملت تهران افتتاح شد. در 20 روز اول آغاز به کار این مجموعه، بیش از 100 هزار نفر مراجعه کرده و 70 هزار نفر نیز از سینماهای آن استفاده کردند.

- آتش‌سوزی در سینما جمهوری تهران را می‌توان قرینه اتفاق خوش قبل دانست. این سینمای قدیمی بامداد جمعه 24 آبان در آتش سوخت. طبقه اول سینما شامل سالن نمایش یک و سالن انتظار به طور کامل تخریب شد و بخش‌هایی از طبقه دوم نیز بر اثر آتش‌سوزی از بین رفت.

- حضور پررنگ سینمای ایران در جشنواره‌های جهانی امسال از آن جهت بیشتر جلوه می‌کند که همراه با دریافت جوایز متعدد از جشنواره‌های معتبر بود. در سال 87 جدیدترین و مهمترین جایزه‌ای که سینمای ایران از جشنواره‌ها گرفت مربوط به فیلم "درباره الی" اصغر فرهادی بود .

این فیلم خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی را از پنجاه و نهمین جشنواره برلین دریافت کرد که تکرار موفقیت "آفساید" و "آواز گنجشک‌ها" در این رویداد معتبر جهانی است. "به همین سادگی" رضا میرکریمی نیز در سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم مسکو جایزه جرج طلایی بهترین فیلم و بهترین فیلم حاضر در بخش مسابقه را از هیئت داوران منتقدان فیلم روسیه گرفت.

"آن جا" عبدالرضا کاهانی اسکندر طلایی بهترین فیلم را از بخش مسابقه چهل و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم تسالونیکی دریافت کرد. "آواز گنجشک‌ها" مجید مجیدی نیز جایزه بهترین بازیگر مرد دومین دوره جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک و همچنین جایزه ویژه هیئت داوران و بهترین بازیگر مرد شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم دمشق را از آن خود کرد.

از میان فیلم‌های مستند هم "تینار" جایزه بهترین فیلم مستند دومین دوره جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک را گرفت و "شیرین" عباس کیارستمی نیز جایزه "افتخار فیلمساز" شصت و پنجمین جشنواره ونیز به استادان به‌گزین دنیای سینما را به دست آورد. "روزهای بی‌تقویم" مهرداد اسکویی نیز جایزه بهترین مستند نیمه‌بلند جشنواره مستند هات داکز 2008 را به خود اختصاص داد.

- نقش‌آفرینی گلشیفته فراهانی در فیلم هالیوودی "مجموعه دروغ‌ها" ساخته رایدلی اسکات که پاییز در سینماهای آمریکا اکران شد، از رویدادهایی بود که بازتابی گسترده در سطوح مختلف پیدا کرد. اما حاشیه‌های این حضور به مهمترین فیلم جشنواره بیست و هفتم فجر نیز رسید.

با توجه به نقش‌آفرینی فراهانی در فیلم "درباره الی" حرف و حدیث‌هایی بر سر حضور نداشتن آن در جشنواره فجر امسال مطرح بود که در دقیقه 90 دستور رئیس جمهوری برای بررسی مشکل این فیلم امکان نمایش آن را فراهم کرد. محمود احمدی‌نژاد به وزیر ارشاد نوشت برای جلوگیری از تضییع حقوق سازندگان "درباره الی" وارد عمل شود.

- رئیس جمهوری در سال 87 یک بار دیگر در حوزه سینما حضور مستقیم داشت و بالاخره نخستین دیدار وی با کارگردانان سینما که چندین بار به تعویق افتاده بود در پائیز 87 برگزار شد. هر چند ماحصل این نشست از گزارش مستقیم رسانه‌ها به دور ماند، اما به نظر می‌آید ارزیابی اصلی با گذشت زمان امکانپذیر شود.

- سفر هیئتی متشکل از اعضای آکادمی اسکار به فاصله یک هفته پس از برگزاری هشتاد و یکمین مراسم اسکار نیز از رویدادهای منحصر بفرد در طول سال‌های گذشته بود. سید گنیس رئیس آکادمی علوم و هنرهای سینمایی و تهیه‌کننده، آنت بنینگ عضو هیئت رئیسه آکادمی و بازیگر، ویلیام هوربرگ عضو هیئت رئیسه آکادمی و تهیه‌کننده، فرانک پیرسن فیلمنامه‌نویس و جیمز لانگلی مستندساز از جمله این افراد بودند.

فیل رابینسن نویسنده و کارگردان، آلفره وودارد بازیگر، الن هرینگتن مدیر اجرایی نمایشگاهها و رویدادهای ویژه آکادمی و تام پولاک تهیه‌کننده و رئیس سابق کمپانی یونیورسال پیکچرز دیگر افراد حاضر در این هیئت بودند که برای برگزاری سمینارهای تخصصی در رشته‌های فیلمنامه‌نویسی، کارگردانی، بازیگری، تهیه‌کنندگی، بازاریابی، مستندسازی و ... به ایران آمدند.





اصغر فرهادی در حال سخنرانی بعد از دریافت خرس نقره‌ای برلین