امسال 270 هزار تن سیب زمینی وارد کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، محمد رضا اسکندری شامگاه گذشته در جریان بازدید از سایت گلخانه ای این شهرستان افزود: همچنین در این مدت چهار هزار و 18 تن سیب درختی وارد کشور شده است.

وی با بیان اینکه باید در راستای خرید محصولات کشاورزی بعد از تولید در سطح استان تشکلهای مربوطه به کشاورزان تشکیل شود از خرید یک میلیون و 800 هزار تن انواع محصولات کشاورزی توسط تعاون روستایی نیز خبر داد.

اسکندری با بیان اینکه در این زمینه قدمهای خوبی در استان برداشته شده و کشاورزان باید به صنایع تبدیلی روی بیاورند، خاطرنشان کرد: سازمان تعاون روستایی اکنون با مدلها و فرمهای جدید اقدام به خرید محصولات کشاورزان می کند که این امر می تواند تا حدودی مشکل خرید محصولات کشاورزی را برطرف کند.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سفر دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان از برخی طرحهای عمرانی در شهرستان خوی نیز بازدید کرد.

افتتاح سد کلوانس خوی از دیگر برنامه های اسکندری بود.

