  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۲۴

اسکندری خبر داد:

امسال 270 هزار تن سیب زمینی وارد کشور شد

امسال 270 هزار تن سیب زمینی وارد کشور شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: وزیر جهاد کشاورزی از واردات 270 هزار تن سیب زمینی به کشور از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، محمد رضا اسکندری شامگاه گذشته در جریان بازدید از سایت گلخانه ای این شهرستان افزود: همچنین در این مدت چهار هزار و 18 تن سیب درختی وارد کشور شده است.

وی با بیان اینکه باید در راستای خرید محصولات کشاورزی بعد از تولید در سطح استان تشکلهای مربوطه به کشاورزان تشکیل شود از خرید یک میلیون و 800 هزار تن انواع محصولات کشاورزی توسط تعاون روستایی نیز خبر داد.

اسکندری با بیان اینکه در این زمینه قدمهای خوبی در استان برداشته شده و کشاورزان باید به صنایع تبدیلی روی بیاورند، خاطرنشان کرد: سازمان تعاون روستایی اکنون با مدلها و فرمهای جدید اقدام به خرید محصولات کشاورزان می کند که این امر می تواند تا حدودی مشکل خرید محصولات کشاورزی را برطرف کند.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سفر دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان از برخی طرحهای عمرانی در شهرستان خوی نیز بازدید کرد.

افتتاح سد کلوانس خوی از دیگر برنامه های اسکندری بود.

کد مطلب 843862

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها