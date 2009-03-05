فرش ترکمن نیازمند توجه جدی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از 30 بافنده فرش استان افزود: فرش دستبافت با داشتن سابقه دیرینه و قدمت فراوان مورد توجه دنیا بوده و باید روی بازرگانی و صادرات آن کار شود.

وی اظهار داشت: یکی از ضعفهای فراروی فرش استان، صادرات است که برای رفع این معضل باید نسبت به شناسایی بازارهای هدف اقدام شود که در این زمینه با اتاق بازرگانی هماهنگی هایی صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون دو اتحادیه تعاون روستایی و اتحادیه صنی فرش دستباف در گنبد راه اندازی شد که برای رونق بخشیدن به این هنر صنعیت و رفع موانع فراروی موثر است.

به گفته کهنسال درحال حاضر 53 کارگاه متمرکز و غیرمتمرکز فرش و حدود هفت هزار و 70 بافنده فرش در استان شناسایی شده است که دو هزار و 166 نفر برای بیمه شدن به تامین اجتماعی معرفی شدند.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: همچنین در سال جاری 68 دوره آموزشی فرش در استان برگزار شد که حدود 81 هزار و 60 نفر ساعت در این دوره های آموزش دیدند و 40 دوره آموزش نیز در دست اجرا است.

وی عنوان کرد: امسال 14 میلیارد ریال تسهیلات به مجتمع های بزرگ و فارغ التحصیلان و بافندگان فرش در استان ارائه شده است.

