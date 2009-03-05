به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدهادی امراللهی معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک گفت: برای تشویق و ترغیب نسل جوان به توسعه و حفظ فضاهای سبز شهری، در روز درختکاری (15 اسفند) هر دانش‌آموزی که نهالی در زمین بکارد شناسنامه نهال با مشخصاتی چون نوع نهال، زمان کاشت و... به نام کسی که او را غرس کرده صادر می‌شود و در اختیار وی قرار می‌گیرد و از این پس صاحب شناسنامه نگهداری نهال را نیز می‌تواند بر عهده بگیرد.

وی کاشت نهال به نام شهدای محله‌ها را از دیگر برنامه‌های هفته درختکاری دانست و گفت: به منظور حفظ یاد و خاطره شهدا در هر محله یک درخت به نام شهید آن محله کاشته می‌شود تا زینت‌بخش محله باشد.

امرالهی افزود: در هر ناحیه از نواحی 10 گانه منطقه مراسم کاشت نهال و درختکاری برپا و مراسم اصلی نیز در ارتفاعات توچال، دانشگاه شهید بهشتی، بهزیستی، شهید قدوسی و بنیاد علوی، اردوگاه شهید باهنر، رحمان‌آباد، جنگل‌کاری مسیح دانشوری، سوهانک و... برگزار می‌شود.

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه یک همچنین اعلام کرد: در طرح توسعه و فضای سبز کمربند شمالی تهران، 100 هکتار توسعه در سال جاری در نظر گرفته شده بود که تاکنون 80 هکتار آن انجام شده و روز درختکاری 20 هکتار دیگر انجام می‌شود.