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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۲

سعیدلو اعلام کرد:

دور سوم سفرهای استانی با ماندگاری دولت تغییر می‌کند

دور سوم سفرهای استانی با ماندگاری دولت تغییر می‌کند

معاون اجرایی رئیس جمهوری با بیان اینکه شکل سفرهای استانی در دور سوم تغییر می‌کند گفت: اگر این دولت ماندگار باشد که حتما این کار را انجام خواهد داد و اگر دولتی دیگر سر کار بیاید ناگزیر است این مسیر و راه را ادامه دهد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان آذربایجان غربی، علی سعیدلو با اشاره به برخی اظهار نظرها در خصوص سفرهای استانی هیئت دولت اظهار داشت: سفرهای استانی یک اقدام بسیار خوب و ارزشمند برای شناخت از شرایط و وضعیت کشور در بخش‌های گوناگون و انجام خدمت سریعتر و مطلوبتر به ملت ایران است و این سیاست ارزشمند باید ادامه پیدا کند.

معاون اجرایی رئیس جمهوری با تأکید بر ادامه سفرهای استانی هیئت دولت افزود: سفرهای استانی در هر شرایطی ادامه می‌یابد و تعطیل‌ناپذیر است. در سال گذشته معمولاً دولت به طور متوسط هر 19 روز یک سفر استانی داشته و تلاش می‌کنیم قبل از انتخابات ریاست جمهوری دور دوم سفرهای استانی به پایان برسد.

سعیدلو گفت: دور دوم سفرهای استانی در هفت استان کشور تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌شود و تلاش می‌کنیم قبل از سال حداقل دو سفر استانی و در فروردین‌ماه نیز دو سفر دیگر انجام شود.

کد مطلب 843914

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