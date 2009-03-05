به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان آذربایجان غربی، علی سعیدلو با اشاره به برخی اظهار نظرها در خصوص سفرهای استانی هیئت دولت اظهار داشت: سفرهای استانی یک اقدام بسیار خوب و ارزشمند برای شناخت از شرایط و وضعیت کشور در بخش‌های گوناگون و انجام خدمت سریعتر و مطلوبتر به ملت ایران است و این سیاست ارزشمند باید ادامه پیدا کند.

معاون اجرایی رئیس جمهوری با تأکید بر ادامه سفرهای استانی هیئت دولت افزود: سفرهای استانی در هر شرایطی ادامه می‌یابد و تعطیل‌ناپذیر است. در سال گذشته معمولاً دولت به طور متوسط هر 19 روز یک سفر استانی داشته و تلاش می‌کنیم قبل از انتخابات ریاست جمهوری دور دوم سفرهای استانی به پایان برسد.

سعیدلو گفت: دور دوم سفرهای استانی در هفت استان کشور تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌شود و تلاش می‌کنیم قبل از سال حداقل دو سفر استانی و در فروردین‌ماه نیز دو سفر دیگر انجام شود.