وحدت قومی و مذهبی در آذربایجان شرقی کم نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی پیش ازظهر امروز در جمع فرماندهان پلیس و اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی گفت: به لطف خدا و فرهنگ والای مردم این خطه، وحدت قومی و مذهبی خوبی در آذرابیجان شرقی حاکم است.

وی با اشاره به پایین بودن نرخ آسیب های اجتماعی در آذرابیجان شرقی یادآور شد: این توفیقات در سایه همین اتحاد قومی و مذهبی در آذربایجان شرقی به دست آمده است.

بیگی افزود: استان آذربایجان شرقی به لحاظ داشتن فرهنگ غنی و استحکام بنیان خانواده جزء استانهای پاک کشور است.

استاندار و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی، در ادامه سخنان خود فرهنگ سازی را راهکار مقابله با اعتیاد دانست و افزود: آگاهسازی و آگاهی دادن و فرهنگ سازی در خصوص عواقب مواد مخدر، راهکار اصلی در پیشگیری و مقابله با اعتیاد است.

وی اظهار داشت: سازمانهای مردم نهاد و ادارات استان می توانند با به کارگیری و استفاده از توان مردم در مقابله با دیو خانمانسوز اعتیاد موفق عمل نمایند.

علیرضابیگ خواستار بسیج کلیه دستگاههای دولتی برای مشارکت در امر مقابله با معضل مواد مخدر شد و گفت: باید با تدابیر پیشگیرانه آنهایی که در معرض آلودگی قرار دارند را از ابتلاء به اعتیاد جلوگیری کرد.

وی با تاکید بر استفاده از زبان هنر برای آگاهسازی و مقابله با اعتیاد، افزود: باید کاری کرد تا انزجار عمومی از اعتیاد بوجود آید و در کنار آن در امر مقابله نیز نباید غفلت نمود وتمامی ارگانها در این راستا وظیفه دارند اگر مسیر ترانزیت مواد مخدر با تمهیدات لازم پاکسازی شود، امکان انتقال مواد نیز وجود نخواهد داشت.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم عزم ملی و همگانی برای مقابله با معضل اعتیاد اظهار داشت: تمامی تلاش ها باید برای پیشگیری از اعتیاد باشد.

دکتر علیرضا بیگی در پایان با تشکر از اقدامات خوب دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان شرقی در امر پیشگیری از اعتیاد، خواستار تداوم آن شد.