جبریل: کشورهای اسلامی باید از ایران درس بگیرند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد جبریل، دبیرکل جبهه مردمی فلسطین در دومین روز از برگزاری کنفرانس بین‌المللی فلسطین طی سخنانی گفت: آینده ما آبستن حوادثی است. جبهه مقابل می خواهد طرح خود را به ما دیکته کنند. درود بر رهبری جمهوری اسلامی که هیچ گاه تحت تاثیر توطئه غرب و شرق قرار نگرفتند .

جبریل تصریح کرد: وقتی اسرائیل تشکیل شد برای این نبود که عده ای یهودی را گرد هم بیاورند؛ بلکه این یک طرح آمریکایی بود تا بر منطقه سیطره پیدا کنند.

وی گفت: ما باید مسئولیت خود را عهده دار شویم کسی نگفته که عرب یا عجم باید برتری داشته باشند. در دین ما همه بشریت یکسان هستند. این امت هرگز ضعیف نیست.

دبیر کل جبهه مردمی فلسطین خاطر نشان کرد: آبشارهای خون در لبنان جاری شد؛ اما پیروزی به دست آمد. مقاومت بود که این پیروزی ها را حاصل کرد. با مقاومت این امت توانستیم در سرزمین فلسطین، عراق، افغانستان و سومالی پیروزی به دست آوریم. ببینید خدای زمین چه کارهایی انجام می دهد ، 60 سال اسرائیل جنگ را به کشورهای عربی کشاند اما هم اکنون جنگ به داخل اسرائیل کشیده شده است. اکنون حامیان آنها معتقدند رژیم صهیونیستی رو به زوال است.

جبریل تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران توانست نشان دهد اسلام دین حیات است و مجاهدان را در مسیر اصلی خود قرار داد.

وی گفت: دو مسئله وجود دارد: اینکه اسرائیل را به رسمیت بشناسیم یا سازمان آزادی بخش فلسطین را بازسازی کنیم. 4 میلیون فلسطینی از سرزمین خود دور هستند. اجازه دهند آنها با دموکراسی رهبری خود را تعیین کنند؛ اما نمی گذارند این روش پیش رود. ما به آنها می گوییم در جنبش فتح افراد با کفایتی هستند که آنها هم می توانند فلسطین را هدایت کنند.

دبیر کل جبهه مردمی فلسطین گفت: ما هرگز نمی توانیم تسلیم آنها شویم. آیا آنها بر اساس موافقتنامه های امضا شده عمل کرده اند. به محمود عباس می گوییم وقتی صحبت از وحدت ملی می شود، خواهش می کنیم درک کنید منظور چیست؟ ما به صراحت می گوییم آنچه در قاهره صورت گرفته و برخی جلسات فرمایشی که برگزار می شود، باید در جهت بازسازی باشد.