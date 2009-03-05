رئیس مجلس سودان : باید از فرمایشات آیت الله خامنه ای الگو بگیریم / حکم دادگاه لاهه بی ارزش است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد ابراهیم طاهر رئیس مجلس ملی سودان، در دومین روز کنفرانس بین المللی فلسطین طی سخنانی اظهار داشت: این اجلاس می تواند نمایانگر مشی مردم فلسطین و غزه باشد.

وی افزود: روشی که همواره مستکبران در تاریخ داشته اند به کارگیری از روش زور بوده است و از کشتن افراد لذت می برده اند. در مقابل این روش ستمگرانه، تنها یک گزینه وجود دارد که یاری رساندن به حق و انتشار و گسترش عدالت است.

ابراهیم طاهر تصریح کرد: باید بدانیم پیروزی از آن ماست. از فرمایشات مقام معظم رهبری باید به عنوان الگو و سرمشق بهره بگیریم .جمهوری اسلامی ایران همواره مسئله فلسطین را در برنامه سیاست خارجی خود قرار داشته که جای تشکر دارد. مسئله فلسطین منحصر به مردم فلسطین نیست. خداوند از طریق ملت فلسطین همه ملت های آزاده دنیا را مورد آزمایش قرار داده است.

وی خاطر نشان کرد: با تمام وجود باید علیرغم اینکه در سرزمین خود مشکلاتی داریم، متذکر شویم منابع و امکانات خوبی داریم که می توانیم در جهت کمک به فلسطین استفاده کنیم.

ابراهیم طاهر گفت: باید به این سئوال محوری پاسخ دهیم که دشمن اصلی ما کیست؟ باید تمام منابع خود را مورد استفاده قرار دهیم و امکانات خود را برای مقابله با دشمن بسیج کنیم. نباید اجازه سوء استفاده به دشمن بدهیم تا از وحدت مسلمانان سوء استفاده کند.

رئیس مجلس سودان تصریح کرد: اگر مشکلات خود را حل و فصل کنیم، می توانیم صفوف خود را منسجم کنیم و برای حل مشکل غزه و فلسطین تشریک مساعی کنیم و با تمام امکانات مادی و معنوی در خدمت فلسطین باشیم. باید در برابر تلاش های مذبوحانه ای که تحت عنوان صلح مطرح می شود بایستیم.

ابراهیم طاهر گفت: موافق مجازات و محاکمه همه جنایتکاران صهیونیست هستیم و باید لیستی از سران اسرائیل که مرتکب جنایات غزه شدند تنظیم کنیم و آنها را به دادگاه عدالت بسپاریم.

وی افزود: اگر دادگاهی با انگیزه سیاسی تشکیل شد باید در برابر آن بایستیم. امثال لیونی و باراک را باید به دادگاه بکشانیم ومحاکمه کنیم.

رئیس مجلس ملی سودان همچنین اظهار داشت: دادگاه جنایت بین المللی حکمی صادر کرد که مجددا عمر البشیر را متهم به وقایع دارفور کرد در حالی که می دانیم این مسئله هیچ ارتباطی به عدالت ندارد و متاسفانه این مسئله ناشی از قطعنامه 2003 شورای امنیت است که مسئله دارفور را به دادگاه بین المللی کشاندند و این حکم هیچ گونه اعتبار قانوین ندارد و ما خود را برای پاسخ به این حکم از سوی رئیس جمهور کشورمان آماده کرده ایم.