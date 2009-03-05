نماینده مجلس مالزی: نفت سلاحی برنده برای مقابله با رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالهادی بن حاج رئیس کمیته اسلامی مجلس مالزی که به نمایندگی از رئیس مجلس این کشور در دومین روز از کنفرانس بین المللی فلسطین در سالن اجلاس سران تهران سخن می گفت با تاکید بر اینکه فلسطین متعلق به همه مسلمانان است، اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه را هولوکاستی واقعی خواند و گفت: جنگ لبنان و جنگ غزه ما را به یاد این موضوع می اندازد که می بایست در جهان معاصر در برابر دشمنان قسم خورده مسلمین مثل صهیونیست ها ایستادگی کنیم.

وی خاطر نشان کرد: هولوکاست غزه یکی از نمونه های واضح و روشن مقاومت و پایداری مومنان در برابر جنایات دشمنان است.

بن حاج با اشاره به اینکه رسانه های رژیم صهیونیستی به دنبال توجیه جنایات این رژیم در غزه هستند، تصریح کرد: مسلمانان و عرب ها باید بدانند وجود رژیم صهیونیستی در منطقه از زمان شکل گیری این رژیم موجودیتی علیه مسلمانان و اعراب است.

نماینده پارلمان مالزی با تاکید بر اینکه حامیان رژیم صهیونیستی برای توجیه جنایات این رژیم اجلاس های فرمایشی برگزار می کردند، تصریح کرد: اطمینان داریم تحولات منطقه به نفع ماست و موجب سربلندی مسلمانان خواهد بود هر چند در کوتاه مدت صهیونیست ها و حامیان آن مانوری بدهند اما حقانیت ما نشان می دهد که در برابر باطل پیروز خواهیم شد و کنفرانس های آنان به اهداف مورد نظرشان نمی انجامد.

رئیس کمیته سیاسی پارلمان مالزی افزود: همه باید بدانیم مقاومت تنها راه مبارزه با صهیونیست ها است و جنایات این رژیم در بوجود آوردن هولوکاست غزه به استحکام اراده آهنین مسلمانان باید اضافه کند.

وی در ادامه منابع انرژی و نفت را سلاحی برنده برای مقابله با رژیم صهیونیستی دانست و گفت: منابع انرژی فراوانی در کشورهای اسلامی وجود دارد و ما باید از این سلاح برنده برای مقابله با دشمنان استفاده کنیم.

بن حاج همچنین پیشنهاد کرد کشورهای اسلامی از ارز جایگزین دلار در معاملات تجاری خود استفاده کنند.

وی در پایان از سازمان کنفرانس اسلامی خواست خود را از بند یک سری تفکرات رها کند و در صدد برنامه ریزی برای وحدت بین کشورهای اسلامی باشد.