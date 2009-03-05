به گزارش خبرگزای مهر به نقل از خبرگزاری فلسطین، شیخ محمد حسین مفتی اعظم سرزمین قدس و فلسطین با اشاره به اینکه طی طرح صهیونیستها بیش از 1 هزار و 500 نفر آواره و از خانه های خود طرد شده اند، اظهار داشت: طی این اقدامات 55 خانه شهروندان فلسطینی تخریب شد تا امکانات و تسهیلات ویژه برای یهودیان جایگزین شود.

وی در ادامه حفاری و ساخت زیرگذر در نزدیکی و در بخش زیرین مسجدالاقصی را که بزرگترین تهیدد برای آن به شمار می رود، محکو م کرد و گفت: این اقدامات به منظور محاصره مسجدالاقصی و یهودی سازی قدس انجام می شود .

مفتی اعظم قدس تمامی دولتها، سازمانها و مؤسساتی که داعیه دار صلح هستند را مخاطب قرار داد و خواست تا برای نجات قدس و مسجدالاقصی بکوشند.

وی از سازمان کنفرانس اسلامی نیز خواست جلسه ای فوری برگزار کند و طی آن خطرات مسجدالاقصی و قبةالصخره را مورد توجه قرار دهد.

ضمن اینکه صهیونیستها به تخریب خانه های فلسطینی پرداخته اند تا پارک داود را احداث کنند، دو زیرگذر به طول 22 متر و 56 متر نیز در حال ساخت هستند تا ورود و خروج یهودیان و شهروندان تسهیل شود.