رهبران آمریکا و اروپا جنایتکار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، البشیر روز پنجشنبه در سخنانی خاطرنشان کرد: جنایتکاران اکنون رهبران آمریکا و اروپا هستند.

این در حالی است که عمر البشیر سه شنبه شب در آستانه نشست دادگاه بین المللی کیفری تاکید کرده بود خارطوم هیچ اعتنایی به هرگونه حکمی که بر ضد وی صادر شود، نخواهد کرد.

به گفته مسئولان دادگاه بین المللی جنایات جنگی، البشیر به قتل غیرنظامیان و کوچاندن اجباری و شکنجه و تجاوز به آنها متهم است.



حکم بازداشت البشیر، دربرگیرنده اتهام قتل دسته جمعی نیست.



دادگاه بین المللی جنایات جنگی اعلام کرد : کشورها باید به تعهدات خود پس از صدور حکم بازداشت رئیس جمهوری سودان عمل کنند.