اندونزی همواره بر تشکیل حکومت فلسطینی تاکید دارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مزمل یوسف عضو کمیته حمایت از فلسطین مجلس اندونزی، طی سخنانی در دومین روز از کنفرانس بین‌المللی فلسطین در تهران اظهار داشت: جنایات اسرائیل موجب نگرانی ما و نشان دهنده نقض حقوق بشر است. ما تمام تلاشمان را برای برقراری صلح انجام دادیم.

وی افزود: ما باید تمام منابع خود را جمع کنیم تا این دردها را کاهش دهیم. نمایندگان کشور اندونزی اقدامات اسرائیل را که دل مسلمانان را به درد آورده محکوم می کنند و فکر می کنیم این کافی نیست و اندونزی خواستار تشکیل کمیته ای برای بررسی جنایات اسرائیل در اجلاس کشورهای اسلامی شده است.

عضو هیئت پارلمانی اندونزی گفت: اندونزی همواره به تشکیل حکومت فلسطین تاکید کرده است. ما بر تعهد خود تاکید می کنیم تا از آرمان فلسطین حمایت کنیم. ما همچنین از طریق مجاری دیپلماتیک بر آرمان فلسطین حمایت می کنیم و تقاضا داریم همه کشورهای اسلامی عربی از مکانیزم واحد در حمایت از آرمان مردم فلسطین استفاده کنند تا طرف مقابل را وادار کنند قطعنامه های بین المللی را اجرا کند و جنایات خود در فلسطین را خاتمه دهد.