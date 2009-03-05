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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۲۳

با حضور خانواده وی صورت گرفت؛

نامگذاری خیابانی به نام شهید مغنیه در تهران

نامگذاری خیابانی به نام شهید مغنیه در تهران

مراسم نامگذاری خیابانی در تهران به نام شهید عماد مغنیه با حضور خانوداه وی و رئیس شورای شهر تهران و برخی اعضای شورای شهر بیروت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نامگذاری یک خیابان در تهران به نام شهید عماد مغنیه از فرماندهان مقاومت لبنان لحظاتی قبل با حضور خانواده وی، چند تن از نمایندگان مجلس لبنان، برخی اعضای شورای شهر بیروت، رئیس شورای شهر تهران و برخی دیگر مقامات شهری آغاز شد.

در این مراسم خیابان بهاران مابین خیابان خالد اسلامبولی و بخارست به نام شهید عماد مغنیه نامگذاری می شود.

پیش از مراسم مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با خانواده مغنیه دیدار کرد و قرار است پدر مغنیه نیز در مراسم صحبت کند.

در این مراسم همچنین 2 نماینده مجلس لبنان از جریان آزاد ملی لبنان و 5 نماینده وابسته به حزب الله حضور دارند و احتمال حضور شهردار تهران هم وجود دارد. 

کد مطلب 844138

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