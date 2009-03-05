55 درصد از زندانیان ورودی خراسان رضوی به نماز بی توجه بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام مهدی رضایی بعد از ظهر امروز در نشست ستاد اقامه نماز اداره کل زندانهای استان افزود: با توجه به اینکه اشاعه فرهنگ نماز در آیین نامه سازمان زندانها دیده شده است اعتقاد داریم که اگر این رسالت بزرگ که بر دوش ما نهاده شده را به بهترین شکل انجام شود اجر عظیمی نصیب ما خواهد شد.

معاون مدیر کل و رئیس ستاد اقامه نماز زندانهای خراسان رضوی با بیان اینکه 55 درصد از زندانیان ورودی به زندانها کاهل نماز بودند تصریح کرد: در زندانهای استان دارای 13 ستاد اقامه نماز هستیم که در طول سال جاری اداره کل نزدیک به ده جلسه ستاد اقامه نماز داشته که در این نشستها در رابطه با نحوه اشاعه فرهنگ نماز و توجه ویژه به این فریضه بحث و گفتگو شده است.

رضایی با اشاره به شرکت 2500 نفر از مددجویان زندان مشهد در کلاسهای احکام و نماز در طول هفته گفت: نگاه دیگری که به فرهنگ نماز و اشاعه آن در این سازمان صورت گرفته است حضور فعال پرسنل وظیفه در نمازهای جماعت است که درهمین راستا جهت سربازان امام جماعت مستقل قرار داده شده است.

وی در ادامه از برگزاری دوره آموزش نماز جهت پرسنل از سوی مرکز آموزش منطقه 6 کشور با حضور 1000 نفر از پرسنل و همچنین اجرای مسابقات اذان و نماز به صورت استانی و کشوری خبر داد و افزود همچنین آموزش چهره به چهره نماز ویژه زندانیان و سربازان، جذب روحانیون جهت اقامه نماز و پاسخگویی به مسائل شرعی را نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته سازمان زندانها در راستای اشاعه فرهنگ نماز است .

در ادامه این نشست سبحانی نیا رئیس ستاد اقامه نماز استان گفت: امسال بنا به درخواست مسئولین کشوری مقرر گردیده که فعالیتهای ستاد اقامه نماز استان که زیر مجموعه هایشان ستاد های اقامه نماز ادارات استان هستند باید فعالیتهای گذشته در حال اجراء برنامه های آینده یشان را مستند سازی کنند .

وی گفت: پیشنهاد می شود یکدوره آموزشی نمازشناسی جهت مربیان و مشاورین برگزار شود.

سبحانی نیا در ادامه آمادگی ستاد اقامه نماز استان را برای برگزاری یکدوره کوتاه شناخت مهدویت جهت روحانیون تحت عنوان کارگاه آموزشی اعلام کرد و افزود: نماز و اشاعه فرهنگ نماز باید به عنوان یک رکن و هدف در هرسازمان اجرا شود.