بهره برداری از 147 هزار طرح عمرانی کشور در سه سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، علی نیکزاد در جلسه شورای اداری چالدران با اعلام این خبر گفت: برای اجرای این طرحها که عمدتاً در زمینه های صنعتی ، کشاورزی - گردشگری و خدماتی هستند 546 هزار و 500 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با اعلام اینکه امسال 40 هزار طرح عمران شهری با 19 هزار میلیاردریال در کشور اجرا شده است، گفت: رسیدن به توسعه و پیشرفت در تمامی عرصه ها از اولویتهای مهم دولت خدمتگزار است و ملت ایران همگام با مسئولان با جدیت تمام برای پیشبرد اهداف انقلاب تلاش می کنند.

محمدباقر داریانی معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه تعداد طرحهای عمرانی مصوب دور اول سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی را یکهزار و 500 طرح اعلام کرد و گفت: این طرحها با 27 هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار اجرا می شوند.

رضایی فرماندار چالدران هم در این مراسم عدم گازرسانی به بخش آواجیق، نامناسب بودن راههای اصلی ارتباطی این شهرستان با شهرهای همجوار و نبود هنگ مرزی مستقل را از عمده مشکلات این شهرستان اعلام و خواستار حل این مشکلات شد.

حجت الاسلام ابوعلیزاده امام جمعه چالدران هم در این جلسه بر اطاعت از ولایت فقیه، اخلاص و صداقت در کارها و خدمت برای رفع مشکلات مردم تأکید کرد.

با حضور معاون امور عمرانی وزیر کشور عملیات ساخت مجتمع آموزشی و اداری دانشگاه پیام نور چالدران در زمینی به مساحت سه هکتار با 20 میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.

معاون وزیر کشور و همراهان همچنین با حضور در مزار شهدای چالدران به شهدای والامقام ادای احترام کردند.