رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جاوری که پیش از این در دانشگاه پیام نور استان لرستان فعال بوده است طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان منصوب شد. پیش از این دکتر میانداری رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان بود.

تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان فردا با حضور سید محمد حسینی رئیس دانشگاه پیام نور و قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همزمان با تودیع و معارفه رئیس دانشگاه زنجان انجام می شود.

سید محمد حسینی درباره سوابق رئیس جدید دانشگاه پیام نور استان زنجان به مهر گفت: دکتر جاوری از اعضای هیئت علمی قدیمی دانشگاه پیام نور است و در پیگیری پروژه ها و برنامه های مختلف دانشگاه پیام نور فعالیتهای قابل توجهی داشته است.