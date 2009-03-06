رؤسای جناحها اخلاق سیاسی را در انتخابات رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن عاملی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اردبیل اظهار داشت: باید قواعد سیاسی و مسائل کلان کشوری در عرصه‌ انتخابات رعایت شود تا مصالح و منافع کشور به خطر نیفتد.

وی با اشاره به توزیع سی‌دیها و شب نامه‌هایی برای تخریب چهره‌های انتخابات تصریح کرد: این فعالیتهای غیر قانونی خطر بسیار بزرگی برای جامعه سیاسی کشور است.

نماینده ولی فقیه در استان عنوان کرد: این اقدامات با اخلاق شرعی و سیاسی جامعه مغایرت داشته و باید از بروز آنها جلوگیری شود.

وی همچنین با بیان اینکه اختلافات در جامعه طبیعی است، ‌افزود: این اختلاف سلایق باید در چهارچوب تقوی تعریف شود تا شاهد رسوب فتنه و توطئه‌های دشمنان نباشیم.

عاملی در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت پایه ریزی آن را از شاهکارهای حضرت امام دانست و تاکید کرد: در برهه ای از زمان که امت اسلامی از اختلافات مذهبی،‌ سیاسی‌،‌ قومی و قبلیه ای رنج می بردند،‌ امام خمینی با طرح این مسئله از گسترش این اختلافات جلوگیری کرد.

وی با شاره به سرمایه گذاری کشورهای غربی و دشمنان اسلام برای رشد و گسترش اختلاف در بین امت اسلامی ابراز داشت: آنها به خوبی متوجه شدند که تنها راه نفوذ و ضربه به جهان اسلام دامن زدن به همین اختلافات بوده که باید در مقابل این توطئه ها آگاه باشیم.

امام جمعه اردبیل راه اندازی هزاران شبکه و سایت ضد شیعی و اسلامی را یادآور شد و افزود: حضرت امام با شناخت کامل از این توطئه ها و با پرداختن به مسائل کلان امت اسلامی و پایه ریزی وحدت بین شیعه و سنی بسیاری از مسائل و اختلافات را کاهش داده است.

وی در پایان خطر وهابیت و توطئه های آنها را برای گسستن وحدت شیعه و سنی گوشزد و خاطر نشان کرد: باید بدانیم که وحدت امت اسلامی همیشه در معرض خطر فقنه وهابیت بوده و باید در برابر آن هوشیار باشیم.