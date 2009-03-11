"شوالیه تاریکی" و "لاست" پیشتاز جوایز ساترن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "مورد عجیب بنجامین باتن" در 9 رشته و به دنبال آن "آیرون من" در هشت رشته برای دریافت جوایز ساترن 2009 رقابت می‌کنند که که ویژه فیلم‌های برتر سال در 11 بخش شامل افسانه‌ای علمی، فانتزی، ترسناک و حادثه‌ای / ماجرایی / تریلر است.

در بخش بهترین فیلم افسانه‌ای علمی فیلم‌های "روزی که زمین از حرکت ایستاد"، "تیزبینی"، "هالک شکست‌ناپذیر"، "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین"، "آیرون من" و "جهنده" برای دریافت جایزه رقابت می‌کنند.

"وقایع‌نگاری نارنیا: شاهزاده کاسپین"، "مورد عجیب بنجامین باتن"، "هنکاک"، "وقایع‌نگاری اسپایدرویک"، "گرگ و میش" و "تحت تعقیب" نامزدهای بخش بهترین فیلم فانتزی هستند.

نامزدهای بخش بهترین فیلم ترسناک نیز عبارتند از "اتفاق"، "هلبوی 2: ارتش طلایی"، "مومیایی: مقبره امپراتور اژدها"، "قرنطینه"، "تراشه" و "بیگانگان".

"بچه عوضی"، "شوالیه تاریکی"، "گران تورینو"، "مایه آرامش"، "خائن" و "ولکری" نیز نامزدهای بخش بهترین فیلم حادثه‌ای / ماجرایی / تریلر هستند.

آکادمی افسانه‌ای علمی، فانتزی و ترسناک در بخش فیلم نامزدهای بهترین بازیگر مرد، زن، بازیگر مرد مکمل، بازیگر زن مکمل، بازیگر جوان، کارگردان و فیلمنامه را نیز اعلام کرده است.

در بخش تلویزیون نامزدهای هشت بخش اعلام شده و مجموعه تلویزیونی محبوب "لاست" تولید شبکه ABC در 11 بخش شامل بهترین مجموعه تلویزیونی، بازیگر مرد (متیو فاکس)، بازیگر زن (ایوانجلین لیلی)، بازیگر مرد مکمل (هنری ایان کاسیک، مایکل امرسن، جاش هالووی)، بازیگر زن مکمل (یونین کیم، الیزابت میچل) و ... شانس دریافت جایزه را دارد.

در این بخش مجموعه "قهرمانان" با شش مورد نامزدی پس از "لاست" بیشترین بخت را برای دریافت جایزه دارد. مراسم سی و پنجمین جوایز ساترن 25 ژوئن (چهارم تیر 88) برگزار می‌شود.