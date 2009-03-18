"جزیره سرگردانی" پیشنهاد نوروزی ذوالفقاری برای مطالعه

حسن ذوالفقاری نویسنده و پژوهشگر ادبیات در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتاب‌های پیشنهادی‌اش برای مطالعه در ایام نوروز، گفت: هر خواننده‌ای برای خودش علایق و سلایق خاص دارد اما فکر می‌کنم خواندن رمان و مجموعه داستان‌های از نویسندگان ایرانی در چنین ایامی لذتبخش باشد.

وی افزود: البته مطالعه کتاب‌های تاریخی هم ویژه ایام نوروز است و من هم خودم در حال حاضر خاطرات اسدالله علم را می‌خوانم که برایم بسیار جذاب است و اصولاً هر وقت فرصت بشود، کتاب‌های تاریخی و رمان می‌خوانم.

ذوالفقاری اضافه کرد: به صورت خاص من رمان‌های "احمد محمود" و سیمین دانشور به ویژه کتاب "جزیره سرگردانی" او را برای ایام نورز پیشنهاد می‌کنم. برای کسانی هم که علاقه مند به حوزه پژوهش در حوزه‌های ادبیات و تاریخ هستند، مطالعه کتاب‌های محمدرضا شفیعی کدکنی و محجمدابراهیم باستانی پاریزی را پیشنهاد می‌کنم.

ذوالفقاری گفت: در میان آثار کلاسیک و در کنار آثار همیشه خواندنی مثنوی مولوی و دیوان اشعار حافظ و سعدی، کتاب "هفت پیکر" نظامی گنجوی را پیشنهاد می‌کنم که داستان‌های بسیار مهیجی هم دارد.