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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۴۸

14بازارچه صنایع دستی در یزد ایجاد می شود

14بازارچه صنایع دستی در یزد ایجاد می شود

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد از برپایی 14 بازارچه صنایع دستی در نقاط مختلف این استان خبر داد.

عزیزالله سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این بازارچه های در شهرستانهای یزد، خاتم،‌ میبد، ابرکوه، طبس و اردکان با هدف معرفی صنایع دستی و هنرهای بومی استان یزد در ایام نوروز برپا می شود.

وی با اشاره به توانمندیهای هنرمندان هر یک از شهرستانهای استان یزد عنوان کرد: در هر یک از شهرستانها بر اساس تعداد گردشگران نوروزی همچنین تنوع صنایع دستی آن شهر، بازارچه ایجاد می شود.

سیفی خاطرنشان کرد: در شهرستان یزد چهار بازارچه در میدان امیرچخماق، دروازه قرآن، موزه قصر آینه و مرکز صنایع دستی یزد و در میبد نیز سه بازارچه صنایع دستی به ویژه تولیدات سرامیکی و در سایر شهرستانها هر کدام یک بازارچه راه اندازی می شود.

وی با اشاره به نقش صنایع دستی و نیاز به آن به تبلیغات و بازاریابی بیان داشت: ایجاد بازارچه های صنایع دستی نقش موثری در معرفی صنایع منحصر به فرد استان یزد دارد و می تواند در ایجاد بازار رقابتی با صنایع سایر استانها، موثر واقع شود.

سیفی استان یزد را در این زمینه دارای تنوع بسیار فراوان دانست و یادآور شد: ترمه بافی، احرامی بافی،‌ زیلوبافی، سرامیک و سفال، زیور آلات سنتی، دارایی بافی، فرش دستباف،‌ حکاکی بر روی مس و .... از جمله هنرهایی است که مختص استان یزد است و برای معرفی آن ایجاد چنین بازارچه هایی ضروری است.

کد مطلب 848091

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