به گزارش خبرنگار مهر، دکتر انوارالحسین صدیقی رئیس جامعه بین المللی اسلامی پاکستان صبح امروز در سومین جلسه علمی کنفرانس وحدت اسلامی با اشاره به اینکه ضعف امروز جهان اسلام به خاطر ضعف تمدن نیست بلکه به خاطر ضعف مسلمانان است ،اظهار داشت: آنها نتوانستند خود را با شرایط تطبیق دهند و همین امر باعث ضعف و بی ثباتی شده است. در تمامی دوره ها می بینیم تمدن اسلام از بین نرفته و قدرت خود را حفظ کرده است.

وی با بیان اینکه حملات و هجمه هایی به اصل سنت و قرآن کریم می شود، چالشهای فناوری و علوم مختلف و چالشهای اقتصادی سیاسی را متذکر و تصریح کرد: شرق شناسان از دوره های قدیم سعی در زیر سؤال بردن قرآن و احادیث داشته اند و الان هم شکل دیگری از تعرض به قرآن و سنت صورت گرفته که اینها واقعیت کنونی جامعه اسلامی است.

صدیقی: دایرةالمعارف قرآن و احادیث تدوین شود

صدیقی با بیان اینکه خوب است مسلمانان جمع شده و دایرةالمعارفی درباره قرآن، احادیث و سخنان پیامبر تعیین و تدوین کنند این امر را ناشی از شدت حملات به اسلام خواند .

وی با بیان اینکه چالشهای دیگر مربوط به علم و فناوری است، افزود: دانشگاههای غربی اجازه نمی دهند ایرانیان فناوریهای مختلف را در اختیار گیرند، بنابراین با این مشکل نیز روبرو هستیم که باید با آن مبارزه شود. اگر ما با هم همکاری کنیم و متحد باشیم شکست نخواهیم خورد .

وی با بیان اینکه دنیا با چالش اقتصادی مواجه است که مسلمانان را نیز تحت تأثیر قرار داده، خواستار ایجاد بازار اسلامی و پول اسلامی شد و افزود: این پول نباید کمک به دلار آمریکا کند.

دکتر عبدالرزاق غسوم استاد دانشگاه الجزایر نیز در سخنانی با اشاره به اینکه تبلیغ کننده اسلام در واقع به خدا دعوت می کند ، افزود: شخصیت او متواضع بوده و توانایی عقلی و روحی داشته باشد تا تربیت علمی او در راستای فرهنگ دینی قرار گیرد.

محمد رحیم عیوضی عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) با بیان اینکه سابقه تمدنی جهان اسلام پیشاهنگ تحولات تاریخی است که ریشه در آموزه های دینی و سیره نبوی دارد ، اظهار داشت: جهان استعمار که به اهمیت و نقش تمدن ساز جهان اسلام و نیز قابلیتها و ظرفیتهای ناشی از منابع مادی آن واقف است با تدوین استراتژیک بازدارندگی و برپایی توطئه های مختلف بحرانهای داخلی و خارجی پیش روی را تشدید می کند، نتیجه این امر آسیب به وحدت و همگرایی بود یعنی بر اساسی ترین شعار توحیدی و عامل پویایی جهان اسلام آسیب وارد کرد.

وی یکی از مهمترین چالشهای جهان اسلام در عصر جدید را ضعف و زوال نهادهایی خواند که مسئولیت ارائه نظریه و ترکیب و تقویت نخبگان این جوامع بر عهده داشتند.

عیوضی گفت: به منظور مواجهه با این چالشها و تقویت نهادهای اندیشه ساز در جهان می بایست روابط عملی، فرهنگی و آموزشی میان کشورها اندیشمندان، نهادهای سیاسی و فرهنگی در سطح جهان اسلام پیش از پیش تقویت شود.

عیوضی با اشاره به اینکه یکی از نمودهای مؤثر تفرقه در جهان اسلام وجود برخی جریانات ایدئولژیک افراطی است که در نتیجه فقدان درک صحیح از سرشت پیچیده و چند وجهی چالشهای پیش روی کشورهای اسلامی ایجاد می شود گفت: این جریانهای افراطی و فرقه گرا چهره تابناک اسلام را مشوش ساخته و در عمل دستاویزهای لازم برای جریانات نو، محافظه کار و افراطی فراهم می کند.