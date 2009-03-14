اصفهان نوروز امسال میزبان بیش از سه میلیون مسافر است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، منصور باقرصاد پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: نوروز سال 1387 حدود دو میلیون و 200 هزار تا دو میلیون و 500 هزار نفر در شهر اصفهان استقرار داشتند که با احتساب آمار استانی تعداد آنها به سه میلون نفر رسید.

وی با اشاره به اینکه شرایط جوی و آب و هوایی در نوروز 88 بسیار مساعد تر از سال گذشته است، اظهار داشت: پیش بینی می شود با استقبال زیادی از سوی مسافران روبرو شویم که در همین راستا ده کمیته را برای استقبال از مسافرین نوروزی پیش بینی کرده ایم.

باقرصاد با اشاره به اینکه امسال در مقایسه با سال گذشته مکانهای اسکان مسافران نوروزی بیشتر شده است، خاطرنشان کرد: باغ غدیر، پارکهای فدک، قلمستان، استقلال، سپاهان شهر، نماز، ورزشگاه مجاور سپاهان شهر، ورزشگاه گل نماز، محوطه شرکت غله، محوطه مصلی اصفهان، اداره راه و ترابری، محوطه شرکت آب و فاضلاب، باغ طوبی، مجموعه اداری امیر کبیر از جمله مکانهای پیش بینی شده برای اسکان مسافران نوروزی است.

وی اضافه کرد: ورزشگاه های گل نرگس، تربیت بدنی، ذوب آهن اصفهان، حسینه ها، مراکز تفریحی شهرداری، ساختمان ادارات شهرداریها، 20 درصد از هتلهای سطح شهر، مدارس غیر انتفاعی و حدود هشت هزار کلاس درس نیز از دیگر مکانهای اختصاص یافته به شهرداری برای اسکان مسافران نوروزی است.

باقرصاد تصریح کرد: همچون سالهای گذشته پارک خواب، خواب و نصب چادر در سایر پارکهای اصفهان ممنوع است.

دو هزار و 18 منزل میزبان مسافرین نوروزی در اصفهان است

باقرصاد اظهار داشت: یکصد و پنجاه واحد مشاوران املاک در سطح شهر به مسافران نوروزی سرویس دهی می کنند که از این طریق تاکنون بیش از دو هزار و 18 منزل شناسایی و برای اسکان مسافران اعلام آمادگی کرده اند.

معاون خدمات شهرداری اصفهان گفت: برای رفاه حال بیشتر مسافران نوروزی در مکانهای اسکان آنها نان تازه عرضه می شود، همچنین نزدیک به سیصد و 57 باب مغازه نانوانی در این ایام به صورت کشیک فعالیت می کنند.