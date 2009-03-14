مزار ابراهیمی، صفارزاده ،احترامی و شکیبایی غباررویی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سرسنگی قائم مقام سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران در آئین غبارروبی قطعه هنرمندان که از سوی این سازمان برگزار شد ضمن اعلام این مطلب گفت: تمام هنرمندان متعلق به جامعه بشری هستند نه جغرافیایی خاص. از اینروست که همواره هنرمندان در همه جوامع بشری از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردارند.



وی در ادامه افزود: اگر امروز ما به تمدن و فرهنگ خود افتخار می‌کنیم و اگر در همه دنیا ما را به واسطه هنر وفرهنگ پرافتخارمان می‌شناسند به دلیل مجاهدتهای هنرمندان عاشقی است که با وجود تمام کمبودها و مشکلات جاودانه استقامت کردند و افتخار آفریدند.



سرسنگی در پایان گفت: هنرمندانی که امروز بر سر مزارشان آمده‌ایم هرچند جسم خاکی آنها از بین ما رفته است اما یادشان به واسطه آثاری که آفریدند و امروز بخشی از ذخایر فرهنگی ماست تا ابد در ذهن ما و تاریخ این سرزمین باقی خواهد ماند.



در ادامه این آئین دکترمحمد سریر با سپاس ازقطعه‌های اجرا شده توسط گروه‌های تواشیح و موسیقی نظامی در این برنامه ضمن اشاره به این نکته که در مقایسه با یکی دو دهه گذشته جایگاه موسیقی در جامعه رشد بیشتری پیدا کرده است اظهار داشت: علاقمندی و توجه جوانانی که با دقت و نگاه فنی به هنر موسیقی می‌توانند آثاری را به اجرا بگذارند که تأثیر عمیقی به لحاظ معنوی در روح و جان انسانها بگذارد قابل تقدیر و ستایش است.



اجرای تواشیح توسط گروه لیله القدر و همچنین شعرخوانی توسط خلیل جوادی از دیگر بخشهای این برنامه بود و پس از آن حاضران بر سر مزار هنرمندان درگذشته فاتحه خواندند و یاد آنان را گرامی داشتند.



منوچهر احترامی، نادر ابراهیمی و دکتر طاهره‌ صفارزاده (هنرمندان ادبیات داستانی، طنز و شعر)، خسرو شکیبایی، مهری مهرنیا، فرهنگ معیری، اسماعیل داورفر، فرهاد خان‌محمدی، مهرداد فخیمی، فریدون خوشابافرد، احمد آقالو از (هنرمندان سینما و تلویزیون) ، رامین سلیمان‌پور، جواد خدادادی، خاطره پروانه، ثمین باغچه‌بان، منصور احمدی و محمدرضا صابر (هنرمندان عرصه موسیقی)، احمد خلیلی، عباس کاتوزیان‌، نامی پتگر (نقاش)، محسن رسول‌اف (عکاس سینما و کاریکاتوریست) و بهروز موسوی‌امین (طراح چاپ) از هنرمندان بودند که امسال از دنیا رفتند و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شدند.

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