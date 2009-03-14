حکم بازداشت البشیر نقض آشکار حاکمیت سودان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الثوره چاپ سوریه، ولید المعلم در جریان دیدار با "عبدالرحمان ضرار" سفیر سودان در دمشق خاطرنشان کرد: صدور حکم بازداشت عمر البشیر نقض آشکار حاکمیت سودان و دخالت آشکار در امور داخلی این کشور محسوب می شود.

وزیر امور خارجه سوریه در ادامه گفت: تصمیم دادگاه جنایی بین المللی پیامدهای منفی بسیاری بر ثبات سودان بر جا گذاشته است.

لازم به ذکر است که دادگاه جنایی بین المللی لاهه چهاردهم اسفند عمر البشیر را به دست داشتن در کشتار دارفور متهم و با استناد به این اتهامات حکم بازداشت وی را صادر کرد.