مدال برنز تیم دوبل ایران قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز تیم دونفره مهران احدی و محمدرضا اخلاق پسند در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز مقابل ترکیب "کاچوتس" از هنگ‌کنگ و "شاکرین ابراهیم" از مالزی صاحب برتری 4 بر یک شد تا یک تیم ایرانی برای نخستین‌بار در تاریخ 13 ساله برگزاری پروتورهای جهان به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

در این دیدار محمدرضا اخلاق پسند و مهران احدی گیم نخست را با نتیجه (5 بر 11) واگذار کردند اما در چهار دیگر به ترتیب با نتایج (11 بر 7)، (11 بر 2) و (16 بر 14) و (12 بر 10) صاحب برتری شدند تا به مرحله نیمه‌نهایی راه یابند.

مهران احدی و محمدرضا اخلاق پسند در مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز پروتورجهانی هند با تیم دوبل سنگاپور دیدار خواهند داشت. "گائونینگ" و "یانگ زی" حریفان ایران به ترتیب در رده‌های 22 و 39 رنکینگ جهانی قرار دارند.

همچنین امروز در دیگر مسابقه مرحله یک چهارم نهایی رقابت های هند تیم بایرامپرو و فرقدانی در مصاف با تیم سنگاپور با نتیجه 2 بر 4 مغلوب شدند و از صعود به مراحل بالاتر بازماندند.