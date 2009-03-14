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۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۵۲

پروتور تنیس روی میز هند/

مدال برنز تیم دوبل ایران قطعی شد

مدال برنز تیم دوبل ایران قطعی شد

تیم دونفره مهران احدی و محمدرضا اخلاق پسند با صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی هند مدال برنز خود را قطعی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز تیم دونفره مهران احدی و محمدرضا اخلاق پسند در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز مقابل ترکیب "کاچوتس" از هنگ‌کنگ و "شاکرین ابراهیم" از مالزی صاحب برتری 4 بر یک شد تا یک تیم ایرانی برای نخستین‌بار در تاریخ 13 ساله برگزاری پروتورهای جهان به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

در این دیدار محمدرضا اخلاق پسند و مهران احدی گیم نخست را با نتیجه (5 بر 11) واگذار کردند اما در چهار دیگر به ترتیب با نتایج (11 بر 7)، (11 بر 2) و (16 بر 14) و (12 بر 10) صاحب برتری شدند تا به مرحله نیمه‌نهایی راه یابند.

مهران احدی و محمدرضا اخلاق پسند در مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز پروتورجهانی هند با تیم دوبل سنگاپور دیدار خواهند داشت. "گائونینگ" و "یانگ زی" حریفان ایران به ترتیب در رده‌های 22 و 39 رنکینگ جهانی قرار دارند.

همچنین امروز در دیگر مسابقه مرحله یک چهارم نهایی رقابت های هند تیم بایرامپرو و فرقدانی در مصاف با تیم سنگاپور با نتیجه 2 بر 4 مغلوب شدند و از صعود به مراحل بالاتر بازماندند. 

کد مطلب 849169

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