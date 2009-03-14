باید با چند گل مقابل کنیا به برتری می رسیدیم/ کریمی بچه خوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از برتری یک بر صفر تیم ایران مقابل کنیا با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: بازی بدی را انجام ندادیم. تیم ما توانست نمایش قابل قبولی مقابل کنیا داشته باشد که من از آن راضی هستم. حریف ما با یازده بازیکن در زمین خود دفاع می کرد و با ارائه یک بازی دفاعی به دنبال حفظ نتیجه بود.

وی با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان در هر دو نیمه دیدار دوستانه امروز، افزود: بدون شک اگر مهاجمان تیم ملی از فرصت های خود بهتر استفاده می کردند با اختلاف بیش از 3 گل کنیا را شکست می دادیم. از بازی تیم بویژه در نیمه دوم رضایت کامل دارم.

خبرنگاری از دایی پرسید آیا او از اینکه تماشاگران علی کریمی را در بازی امروز تشویق کردند ناراحت نشده است، وی در پاسخ به این سوال گفت: من از تشویق تماشاگران ناراحت نمی شوم. هر کس به یک بازیکن و یک مربی خاص علاقه دارد و در ورزشگاه شخص مورد علاقه خود را تشویق می کند. من به عقاید و نظرات تمام تماشاگران احترام می گذارم.

وی با بیان اینکه مگر می شود سرمربی تیم ملی از تشویق یک بازیکن ناراحت شود، خاطرنشان کرد: احتمال بازگشت علی کریمی به تیم ملی وجود دارد اما برای بازی مقابل عربستان درصد این احتمال اندک است.

سرمربی تیم فوتبال کشورمان در ادامه تاکید کرد: تمامی نفراتی که به اردوی تیم ملی دعوت شده اند تا بازی با عربستان ما را همراهی خواهند کرد و احتمال این موضوع که به جمع این نفرات بازیکن جدیدی افروده شود اندک است.

وی در دامه از جدایی بازیکنان تیم های استقلال، پرسپولیس، سپاهان و صبا باتری از جمع بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان خبر داد و افزود: این بازیکنان یک روز پس از همراهی تیم های خود در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا مجددا در اردو حاضر خواهند شد. در این مدت تیم ملی بدون نفرات یاد شده به تمرینات خود ادمه خواهد داد.

سرمربی تیم فوتبال کشورمان با تاکید دوباره بر اینکه احتمال دعوت از بازیکنان جدید به اردوی تیم ملی برای بازی با عربستان بسیار اندک است گفت: ما آماده ترین بازیکنان را به اردوی تیم ملی دعوت کرده ایم. این روند از زمانی که من سرمربی شدم برای انتخاب بازیکنان ملاک اصلی بوده و از این به بعد نیز با همین روش ادامه می دهیم.

خبرنگاری از دایی پرسید ملاک وی برای برگزیدن حریفان تدارکاتی تیم ملی چیست، دایی در پاسخ گفت: من بازی های حریفان تدارکاتی تیم ملی را با توجه به دیدارهای رسمی که پیش رو داریم به کمیته تیم های ملی معرفی می کنم و این کمیته با مذاکره با فدراسیون های مختلف حریفان تدارکاتی را انتخاب می کند. ابتدا در نظر داشتیم با بحرین بازی کنیم اما پس از اینکه با بحرین به نتیجه نرسیدیم قطر را انتخاب کردیم که تیم ملی این کشور هم بنا به دلایلی از رویارویی با تیم ملی کشورمان انصراف داد با این شرایط کنیا برای بازی با تیم ملی انتخاب شد.

خبرنگاری از دایی پرسید چرا تیم ملی کنیا با پیراهن تولیدی شرکت او به میدان رفت، سرمربی تیم ملی در پاسخ گفت: این موضوع به من ربطی ندارد. ما میزبان بودیم و باید با پیراهن اصلی مان بازی می کردیم که تشابه با پیراهن تیم ملی کنیا داشت و برای همین به این تیم پیراهنی دادیم که مقابل ما بازی کند.

علی دایی با طرح این موضوع که از تیترها و مسائلی که پیرامون اختلاف نظر او با علی کریمی مطرح شده خنده اش می گیرد، خاطرنشان کرد: از اینکه عنوان می شود دایی با کریمی قهر و آشتی کرده خنده ام می گیرد. متاسفانه هرگاه بازیکنی را به تیم ملی دعوت نمی کنم چنین مسائلی مطرح می شود. من به عنوان سرمربی تیم ملی با هیچ بازیکنی قهر نیستم. اینجا نام ایران مطرح است و زمانی که نام ایران به میان می آید دایی و کریمی هیچ چیز نیستند. مقابل عظمت و بزرگی ایران ما جایی نداریم. شما اطمینان داشته باشید اگر علی کریمی در دیدارهای آینده توانایی خود را نشان دهد به اردوی تیم ملی دعوت خواهد شد.

سرمربی تیم ملی علی کریمی را بازیکنی توانمند خواند و گفت: علی کریمی بچه خوبی است و از توانایی های بالایی برخوردار است. او طی این مدت اشتباهاتی را مرتکب شد که متوجه آنها شد و مجددا برای بازی در تیم ملی ابراز تمایل کرد. بدون شک اگر او بتواند 90 دقیقه برای تیم باشگاهی خود (پرسپولیس) خوب و مثمر ثمر بازی کند به تیم ملی دعوت خواهد شد.

دایی در خصوص جدایی موقت کریم باقری از تیم ملی گفت: باقری از تیم ملی خداحافظی نکرده است. او پیش از اعلام فهرست تیم ملی با من تماس گرفت و گفت در حال حاضر خسته است و نمی تواند به بدن خود فشار بیاورد و باید به این بازیکن حق داد. او با شرایط فعلی از تیم ملی جدا شده و در دور آینده اگر همانند گذشته خوب عمل کند به تیم ملی دعوت خواهد شد.