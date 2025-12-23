  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۸

۳۰ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان دعوت شدند

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان از هفتم دی ماه در مرکز ملی فوتبال با حضور ۳۰ بازیکن آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از برگزاری دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال بانوان، دور جدید تمرینات تیم ملی از روز یکشنبه هفتم دی ماه به مدت سه روز در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

به همین منظور مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی ۳۰ بازیکن را به اردو فرا خواند. اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

زهرا قنبری، ثنا صادقی، زهرا احمدزاده، مهناز رضازاده (تهران)

عاطفه ایمانی، فاطمه شبان، محدثه زلفی، فاطمه مخدومی، شقایق روزبهان (البرز)

زهرا سربالی، افسانه چترنور، شبنم بهشت، گلنوش خسروی، مینا نافعی، رها یزدانی، ملیکا متولی، فاطمه امینه برازجانی، عاطفه رمضانی، فاطمه پسندیده، سارا دیدار، شهناز جعفری زاده، روژین تمریان (کرمان)

کوثر عنبری، سمیه اسماعیلی (ایلام)

زهرا پورحیدر، مرضیه نیکخواه (اصفهان)

زهرا خضری، یسنا جعفری، فهیمه ارزانی، بهناز طاهرخانی (گیلان)

بازیکنان دعوت شده باید عصر روز یکشنبه خود را به کادر فنی معرفی می‌کنند. اردوی فوق تا روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ادامه خواهد داشت.

