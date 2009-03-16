جزئیات تفاهم نامه همکاری انرژی ایران وروسیه / سوآپ گاز بین دوکشور

غلامحسین نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تفاهم نامه همکاری انرژی امضا شده بین ایران و روسیه با اشاره به سفر دو هفته گذشته " سرگئی اشماتکو" وزیر انرژی روسیه به تهران و انجام گفت وگوهای دو جانبه صورت گرفته در این نشست، اظهار کرد: این تفاهم امضا شده، دارای جوانب مختلفی است و فکر می کنیم با توجه به روند رو به توسعه مذاکرات دو کشور در طی سال های اخیر، باید این تفاهم را به قرارداد تبدیل کنیم.

وی یکی از مهم ترین و اساسی ترین مفاد این تفاهم را بحث انجام سوآپ گازی مابین دو کشور عنوان کرد و افزود: در شرایط کنونی برای انتقال گاز از جنوب به شمال کشور به طور معمول باید حدود 2 هزار کیلو متر خطوط لوله انتقال فشار قوی گاز احداث شود، که ساخت آن هزینه های زیادی به همراه خواهد داشت .

به گفته این عضو کابینه دولت نهم در صورت نهایی بحث سوآپ، باید در شمال گاز را از روسیه تحویل بگیریم و آن را در جنوب کشور تحویل دهیم.

وزیرنفت با تاکید بر این موضوع که چارچوب سوآپ گاز هنوز بین دو کشور نهایی نشده است، افزود: مذاکره ها در این رابطه برای دست یافتن به توافق نهایی در حال انجام است .

یکی از برنامه های ایران برای افزایش سهم خود در بازارهای جهانی گاز، سوآپ 50 میلیون متر مکعب گاز کشورهای آسیای میانه، مرکزی و حوزه قفقاز است که از این رو برنامه ساخت خط لوله ای به نام سرخس به جاسک را دنبال می کند.

ایجاد شرکت مشترک نفتی

وی در ادامه از توافق دو کشور برای ایجاد یک شرکت مشترک ما بین ایران و روسیه خبر داد و تصریح کرد: هدف از تاسیس این شرکت مشترک، انجام فعالیت های مشترک نفت و گاز در دو کشور و حتی کشورهای ثالث خواهد بود.

در این رابطه مسئولان وزارت نفت پیشتر از توافق ایران و روسیه برای ساخت یک پالایشگاه نفت خام در کشور ارمنستان خبر داده بودند.

به گفته رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران تشکیل شرکت مشترک نفت و گاز ما بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه به همکاری های بیشتر دو کشور در بخش انرژی منجر خواهد شد.

توسعه فازهای پارس جنوبی و ساخت واحد ال ان جی

نوذری همچنین انجام سوآپ نفت خام بین ایران و روسیه را یکی دیگر از محورهای این تفاهم نامه مشترک یاد کرد و افزود: در این رابطه امکان سوآپ نفت خام کشور روسیه از طریق خط لوله بندر نکا به بندر جاسک برای تحویل نفت از دریای خزر به دریای عمان وجود دارد.

به گزارش مهر، در حال حاضر عملیات مطالعات و ساخت خط لوله نکا به جاسک به طول تقریبی 1550 کیلومتر و قطر 42 اینچ برای انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی آغاز شده است.

وزیر نفت در ادامه با تاکید بر این موضوع که بحث اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز نیز از دیگر محورهای تفاهم ناه همکاری امضا شده با روسیه در وین بوده است، اظهار کرد: در این رابطه مذاکره برای توسعه یک و یا دو فاز میدان پارس جنوبی مطرح بوده است که گاز تولیدی آن با ساخت یک واحد ال ان جی صادر می شود.

گفتنی است، در سفر غلامحسین نوذری وزیر نفت به وین برای حضور در 152نشست کشورهای سازمان صادر کننده نفت ( اوپک)، علاوه بر محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک، عادل نژاد سلیم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مصطفی زین الدین مدیر حقوقی و قرارداد های شرکت ملی نفت نیز حضور داشته اند.

نمایندگان روسیه نیز که خواهان عضویت ناظر دائم در این سازمان کشورهای صادرکننده نفت هستند، در یکصد و پنجاه و دومین اجلاس اوپک در وین حضور داشتند.