اجرای پروژه تحقیقاتی ترمیم ضایعات قلبی با سلول بنیادی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمیدرضا گورابی صبح سه شنبه در همایش رفع نارسایی قلبی با سلول بنیادی که در بیمارستان رضوی برگزار شد، افزود: حضور پژوهشکده رویان در مرکز تحقیقاتی کلینیکی کشور به دلیل گسترش فعالیتهای پژوهشی و ارائه دید کلی درباره سلولهای بنیادی به پزشکان است.

وی با اشاره به اینکه ما به مراکز درمانی به صورت پایلوت نگاه نمی کنیم، افزود: برای کاربردی کردن تحقیقات کارآزمایی بالینی لازم است که این کار توسط مراکزی که علاقمند باشند انجام می شود.

گورابی افزود: ویژگی این کار این است که با کاربردی شدن تحقیقات مراکز درمانی که تحقیقات در آن انجام شده است نیاز به آموزش نخواهند داشت.

دکتر بهاروند رئیس کمیته علمی رویان نیز گفت: از 5 سال قبل مطالعاتی بر روی سلولهای بنیادی در طب پیوند و درمان بیماریهای لاعلاج در موسسه رویان اعلام شد و هنوز در ابتدای راه هستیم، امیدواریم که با به کارگیری این سلولها در افزایش سطح سلامت جامعه موفق باشیم.

وی با برشمردن چالشهای پیش روی این طرح گفت: هنوز موارد ناشناخته زیادی درباره این سلولها وجود دارد که با تلاش محققان این مشکلات نیز رفع خواهد شد.

وی افزود: برخی سلولهای بنیادی مانند پوست این ویژگی را دارند که برنامه ریزی مجدد شوند و به دوران جنینی خود بازگردند و در ترمیم سایر اعضای بدن استفاده شوند.

به گزارش مهر، دکتر ناصر اقدمی رئیس کمیته پژوهشی رویان نیز گفت: دنیای پزشکی آینده بر سلول درمانی استوار است و پزشکان خواهند توانست اعضای جایگزین را با استفاده از این سلولها بسازند.

وی فعالیتهای موسسه رویان را تولید علم و بالینی کردن آن علم برشمرد و افزود: مغز استخوان منبع سلولهای بنیادی است ولی اگر برای ترمیم ضایعات قلبی بتوانیم این سلولها را از قلب بگیریم کارآیی بیشتری خواهند داشت.

اقدمی خاطرنشان کرد: هم اکنون هشت هزار بیمار نیازمند به پیوند کبد در کشور داریم که تنها 250 پیوند کبد انجام می شود و برای جلوگیری از آسیبهای جدی و افزایش طول عمر افراد نیازمند به پیوند از سلولهای بنیادی استفاده می کنیم.

دکتر ناصری رئیس گروه جراحی قلب بیمارستان بقیه الله تهران نیز به دستاوردهای این گروه در پیوند سلولهای بنیادی همزمان با عمل بای پس عروق کرونر اشاره کرد.

در ابتدای مراسم دکتر مهدیخانی در مورد طرح ترمیم نارسایی قلبی با استفاده از سلولهای بنیادی در بیمارستان رضوی توضیحاتی ارائه داد و گفت: 4 بیمارستان در این طرح شرکت کرده اند که تنها بیمارستان رضوی توانست موفق عمل کند.

در این همایش دکتر قاضی زاده نماینده مردم مشهد در مجلس و دکتر مهرابی رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد و دکتر عبدالحسینی رئیس بیمارستان رضوی نیز حضور داشتند.