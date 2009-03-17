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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۱۱

292 استاد و دانشجوی گلستانی به عمره مفرده اعزام می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی عمره دانشگاهیان گلستان گفت: امسال 292 استاد و دانشجو از این استان به عمره مفرده اعزام می شوند.

هادی علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این شمار 115 دانشجوی دختر، 117 دانشجوی پسر، 21 زوج دانشجو و شش استاد عضو هیئت علمی با اعضای خانواده هایشان هستند.

وی اظهار داشت: اعزام دختران دانشجو به سفر عمره مفرده 28 اسفندماه و اعزام دانشجویان پسر نیز 31 فرودین ماه سال آینده انجام می شود.

به گفته علی محمدی، سال گذشته 424 استاد و دانشجو از این استان به سفر معنوی حج عمره مفرده اعزام شدند.

مدیراجرایی عمره دانشگاهیان گلستان بیان داشت: تشرف به حج عمره فرصت معنوی بسیار مغتنمی برای دانشجویان و اساتید است که باید با آمادگی کافی از آن برای پالایش روحی استفاده کنند.

52 واحد دانشگاهی با 51 هزار دانشجو در گلستان فعالیت دارند.

کد مطلب 850268

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