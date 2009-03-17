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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۳۴

سعیدلو در گفتگو با مهر :

اعتبار لازم برای پرداخت هدیه خبرنگاران شهرستانی تامین شد

اعتبار لازم برای پرداخت هدیه خبرنگاران شهرستانی تامین شد

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون اجرایی رئیس جمهور از تامین اعتبار لازم برای پرداخت هدیه خبرنگاران شهرستانی خبر داد.

علی سعید لو شب گذشته در حاشیه آزاد سازی 80 زندانی جرایم غیرعمد در سنندج به خبرنگار مهر گفت: اعتبار لازم برای پرداخت هدیه خبرنگاران شهرستانی در دولت تامین شده و باید ظرف سه چهار روز آینده این مبلغ پرداخت شود.

وی ادامه داد: با توجه به مغایرت لیستهای ارسالی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور برخی از خبرنگاران شهرستانی در مرحله اول موفق به دریافت هدیه رئیس جمهور نشدند که در ادامه این معضل رفع و هم اکنون تمامی اعتبار لازم برای پرداخت هدیه خبرنگاران شهرستانی تامین شده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این هدیه ظرف چند روز آینده پرداخت می شود و حتی در حال حاضر در بعضی از استانهای کشور نیز پرداخت شده است.

وی بدون اشاره به زمان دقیق پرداخت هدیه رئیس جمهور به خبرنگاران شهرستانی اعلام کرد: دولت هیچ گونه مشکلی برای تامین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت هدیه خبرنگاران را نداشته و مشکل از لیست ارسالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که خوشبختانه این مشکل نیز رفع شد.

کد مطلب 850291

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