اعتبار لازم برای پرداخت هدیه خبرنگاران شهرستانی تامین شد

علی سعید لو شب گذشته در حاشیه آزاد سازی 80 زندانی جرایم غیرعمد در سنندج به خبرنگار مهر گفت: اعتبار لازم برای پرداخت هدیه خبرنگاران شهرستانی در دولت تامین شده و باید ظرف سه چهار روز آینده این مبلغ پرداخت شود.

وی ادامه داد: با توجه به مغایرت لیستهای ارسالی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور برخی از خبرنگاران شهرستانی در مرحله اول موفق به دریافت هدیه رئیس جمهور نشدند که در ادامه این معضل رفع و هم اکنون تمامی اعتبار لازم برای پرداخت هدیه خبرنگاران شهرستانی تامین شده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این هدیه ظرف چند روز آینده پرداخت می شود و حتی در حال حاضر در بعضی از استانهای کشور نیز پرداخت شده است.

وی بدون اشاره به زمان دقیق پرداخت هدیه رئیس جمهور به خبرنگاران شهرستانی اعلام کرد: دولت هیچ گونه مشکلی برای تامین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت هدیه خبرنگاران را نداشته و مشکل از لیست ارسالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که خوشبختانه این مشکل نیز رفع شد.