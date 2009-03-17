پلی به سوی اتاق پذیرایی ؛ پروژه ای غیرکارشناسی در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اعضای شورای شهر شیراز در اوایل کار خود طی اقدامی ابتکاری مبادرت به تصویب پروژه هایی کرد که مجموع آنها بعدها به عنوان پروژه های "هدف 90" نام گرفت. این مصوبه دارای حدود 30 پروژه بوده که اغلب آن بزرگراه، پل و تقاطع غیرهمسطح بود.

پروژه های هدف 90 بر اساس مصوبات شورای شهر باید تا سال 90 از سوی شهرداری شیراز اجرا و بهره برداری شود که پروژه پل خلیلی که دو طرف رودخانه خشک در شیراز را به هم متصل می کند را نیز شامل می شود.

اما در این میان پروژه پل خلیلی یکی از بحث برانگیزترین پروژه های هدف 90 را شامل می شود که با اعتراض برخی از ارگانهای دولتی نیز همراه بوده و همواره معترضین به اجرای این پروژه این موضوع را مطرح می کردند که ساخت این پل هیچ کمکی به ترافیک شهر شیراز نمی کند.

پل خلیلی بر روی رودخانه خشک شیراز ساخته شده و بلوار چمران(ابیوردی) را به خیابان خلیلی(حوالی کنارگذر ساحلی) وصل می کند.

به غیر از مسائلی که در مورد عدم تاثیر این پل بر ترافیک منطقه مطرح است، موضوع عدم تملک خانه های منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته به گونه ای که خروجی این پل از سمت ابیوردی که به یک کوچه 16 متری متصل می شود به منطقه ای مسکونی مرتبط بوده و شهرداری نیز فعلا بنا ندارد که برای جلوگیری از مشکلات تردد خودروها از این کوچه، منازل این منطقه را تملک کند.

یکی از ساکنین این منطقه در خصوص ایجاد این پل به خبرنگار مهر در شیراز گفت: زمانی که این پل احداث شود و به بهره برداری برسد خودروها برای دسترسی به پل باید کوچه را طی کرده و از میان خانه ها بگذرند در حالیکه این امر برای کودکان و خانواده های ساکن این محدوده خطرناک و نامناسب است.

محمد عباسی تصریح کرد: چطور ممکن است که شهرداری این پروژه را بدون کار کارشناسی شده و پیش بینی عواقب و تبعات آن اجرا کند.

پل خلیلی و خطرات آن برای مدرسه منطقه

علاوه بر سلب آرامشی که ناشی از تردد خودروها در این محل رخ می دهد خطرات وجود یک مدرسه در کنار این پل را نیز باید مورد توجه قرار داد.

مادر یک دانش آموز که فرزندش در این مدرسه تحصیل می کند گفت: بعد از ساخت و افتتاح این پل سرعت خودروهای عبوری قرار است با افزایش یابد و خطرات عمده ای متوجه فرزندان ما خواهد شد.

سمیه نیکویی ادامه داد: خانه ما در حوالی این پل واقع شده و از این به بعد باید نگران باشیم که چه زمانی یکی از این خودروها با سرعت زیاد از مسیر منحرف شده و وارد خانه مان می شود.

این مادر دانش آموز اضافه کرد: چرا شورای شهر و شهرداری شیراز قبل از اجرای این پروژه نسبت به محدوده آن، خطرات احتمالی و تبعات ناشی از تملک منازل اطراف مطالعه نمی کنند تا امروز این نگرانیها برای ساکنان محل ایجاد نشود.

با تمام این اظهار نگرانیها و مسائل مطرح شده اما شهرداری شیراز بدون توجه به مسئله تملک در محدوده این پروژه همچنان مشغول به فعالیت است به گونه ای که تابلوی روزشمار الکترونیکی پروژه حدود 180 روز را برای افتتاح این پل نشان می دهد.

تعریض و تملک در فازهای بعدی/ آموزش و پرورش همکاری کند

در این خصوص شهردار شیراز به خبرنگار مهر در شیراز گفت: البته ما به دنبال تملک منازل اطراف پروژه هستیم اما در فاز اول اجرا و بهره برداری، این مسیر برای رفع ضرورت جوابگو بوده و تحمل بار ترافیکی منطقه و تردد خودروها را خواهد داشت.

مهران اعتمادی تصریح کرد: به طور یقین در مسیر فعلی ضرورت تعریض و تملک احساس می شود که یک بخش آن مربوط به آموزش و پرورش است زیرا در محل تعریض خیابان یک مدرسه نیز قرار گرفته و ما امیدواریم برای این مسئله، آموزش و پرورش همکاریهای لازم را صورت دهد.

وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: ساخت پل خلیلی در شیراز طی این مدت بسیار بحث برانگیز بوده ولی باید قبول کرد که پس از بهره برداری از این پروژه مشکل خیابانهای عفیف آباد، میدان علم، نمازی و ملاصدرا کاهش خواهد یافت.

باید دانست که تا اجرای فازهای بعدی این پل نمی توان به طور قطع یقین داشت که هنگام تردد خودروها در این محدوده مشکل دیگری برای مردم منطقه و ساکنین پیش نخواهد آمد.

در عین حال قبل از اجرای پروژه باید مکاتبات و هماهنگی های لازم با آموزش و پرورش در خصوص این مدرسه صورت می گرفت و تمام جوانب کار بررسی می شد البته هم اکنون نیز باید در حین اجرای پروژه برای رفع مشکلات ایجاد شده وارد کار شد.