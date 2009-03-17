استان گیلان در انتظار میهمانان نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، گیلان به دلیل برخورداری از مواهب الهی زیبا و اقلیم و شرایط جغرافیایی مناسب و محیطهای گردشگری بسیار زیاد و گوناگون چون دریا و جنگل هرساله درایام نوروز و تابستان پذیرای مسافران بسیاری است.

با توجه به حجم ورود مسافران در سالهای گذشته به ‌استان گیلان و با عنایت به بهار زود هنگام در سال جاری پیش بینی می‌شود در ایام نوروز از نظر ورود مسافر و پذیرش میهمان سال شلوغی در پیش رو باشد.

استاندار گیلان با اشاره به فرا رسیدن تعطیلات نوروزی آن را فرصتی مناسب برای معرفی بهتر گیلان به مردم کشور شد و در این رابطه خواستار برنامه ریزی های مسئولین در هرچه بهتر معرفی جاذبه ها و توانمندیهای این استان شد.

روح الله قهرمانی افزود: همه چیز برای پذیرایی از مسافران نوروزی در استان گیلان فراهم است و برای هرچه بهتر خدمات دهی به آنان پیش بینیهای لازم در شهرهای مختلف و مراکز گردشگری این استان شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان با اعلام اینکه ورود گردشگران به استان گیلان نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش یابد گفت: برای سرویس دهی بهتر به مسافران نوروزی و همچنین معرفی جاذبه های گردشگری گیلان برنامه ریزی های مختلفی با مسئولان مربوطه در این استان انجام شده است.

محمد حسین مهدی پور تشکیل ستاد ویژه این ایام در استان گیلان و شهرستانها را از برنامه های ساماندهی خدمات به گردشگران عنوان کرد.

وی یاد آورشد: در کنار برنامه ریزی برای رفع نیازهای گردشگران در تامین مایحتاج ضروری و اسکان آنان در مراکز اقامتی برای رفاه بیشتر آنان اکیپ های بازرسی نیز تشکیل و مراکز خدمات گردشگری و اقامتی استان نیز از این طریق مورد بازرسی قرار می گیرند.

ظرفیت تخت واحدهای اقامتی استان گیلان درنوروز امسال به 12هزار 520 تخت افزایش می یابد

مهدی پوربابیان اینکه افزون بر چهار هزار تخت تا نوروز سال جدید به ظرفیت تخت واحدهای اقامتی استان افزوده می شود افزود: ظرفیت تخت واحدهای اقامتی استان گیلان به 12هزار 520 تخت افزایش خواهد یافت.

وی بیان کرد: در حال حاضر 295 مجموعه واحد اقامتی زیر پوشش این سازمان، دو هزار و 700کلاس نیز از سوی ستاد اسکان فرهنگیان تجهیز شده و قرار است 360 کلاس دیگر نیز از سوی بخش خصوصی برای گردشگران نوروزی مهیا شود.

این مسئول در ستاد تسهیلات نوروزی با اعلام اینکه 14 هزار واحد کمپینگ از سوی ستاد تسهیلات نوروزی برای مسافران در نظر گرفته شده است افزود: در حال حاضراستان گیلان ظرفیت790 هزار شب مسافر را دارد.

مهدی پور عنوان کرد: در نوروز 88 برنامه آئینی و فرهنگی مطلوبی پیش بینی شده که در دو مکان خانه جهانگردی رشت و موزه میراث روستایی گیلان برگزار خواهد شد.

رئیس میراث فرهنگی گیلان همچنین خاطر نشان کرد: 300هزار بروشور برای اطلاع رسانی به گردشگران انتشار یافته که توسط پایگاههای هلال احمر و... در اختیار آنان قرار می گیرد.

وی اعلام کرد: در ایام نوروز 90 نفر نیروی صف و ستاد در کمیته های تشکیل شده از سوی سازمان میراث فرهنگی فعال خواهند بود و همچنین 11 کمیته داخلی برای هر چه بهتر خدمات رساندن به گردشگران نوروزی از سوی این سازمان طراحی و آغاز به کار کرده است.

برای ایام نوروز 55 نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی در استان گیلان دایر می شود

مهدی پوربا بیان اینکه 55 نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی گیلان برای ایام نوروزدر نظرگرفته شده است متذکرشد: این ایستگاهها در کلیه شهرستانهای استان در نظر گرفته شده به طوری که در معرض دید تمامی گردشگران قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: این تعداد نمایشگاه نسبت به سال گذشته سه و نیم برابر شده و در معرفی آثار هنری و فرهنگ استان و همچنین ایجاد بازار برای صنعتگران استان نقش مهمی خواهد داشت.

مدیرعامل هلال احمر استان گیلان هم گفت: بیش از دو هزار و ۷۸۰ نفر امدادگر هلال احمر استان گیلان در ایام نوروز به صورت شبانه روزی به مسافران نوروزی و همشهریان امداد رسانی می کنند.

جمشید محمدی افزود: این طرح در ۱۹ پایگاه امداد و نجات جاده ای استان با مشارکت دو هزار و ۷۸۰ پزشک، امدادگر و راننده با تجهیزات کامل امداد و نجات از قبیل آمبولانس و ستهای هیدرولیکی اجرامی شود.

وی متذکر شد: سال گذشته یک هزار و ۷۹۸ نفز ار مصدومان در جاده ها توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل و ۱۵۰ نفر از حادثه دیدگان نیز از خدمات سرپایی امداد و کمکهای اولیه هلال احمر بهره مند شدند.

محمدی در ادامه ایجاد آرامش، امنیت روانی، اطمینان خاطر برای همشهریان و مسافران نوروزی را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وی همچنین از اجرای طرح راهنمایان نوروزی جوانان هلال احمر گیلان خبر داد و افزود: این طرح برای نهمین سال متوالی از۲۸ اسفند ماه به مدت ۱۶ روز در سراسر شهرستانهای گیلان اجرا می شود.

محمدی اظهار داشت: با اجرای این طرح سیصد نفر از اعضای جوانان هلال احمر درایام نوروز با استقرار در ۱۷ پایگاه در مسیرهای ورودی یا خروجی شهرها مسافران نوروزی را راهنمایی و به توزیع بروشور و نقشه شهر در بین مسافران می پردازند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان احترام به مسافران و راهنمایی و آشنایی آنان با جاذبه های گردشگری استان را مهمترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

سرپرست پلیس راه گیلان نیز در ادامه گفت: امسال در طرح نوروزی پلیس راه بیش از 600 نیروی کارآزموده امنیت جاده‌ای مردم و مسافران نوروزی را تأمین خواهند کرد.

70 تیم گشتی پلیس محسوس و نامحسوس در محورهای مواصلاتی گیلان مستقر می شوند

سرهنگ غلامرضا سیری افزود: در ایام نورزی 50 تیم گشتی محسوس و 20 تیم گشتی نامحسوس در قالب هشت پاسگاه و 14 کانکس پلیس راه سیار در محورهای اصلی و نیز محورهای فرعی مهم و حادثه‌ساز مستقر خواهند بود.

وی بیان داشت: مأموران پلیس راه به صورت پاس پیاده و واحدهای گشتی در 43 نقطه حادثه‌خیز راههای اصلی استان در نوروز 88 مستقر خواهند شد.

سرپرست راه استان افزود: محورهای فرعی ماسوله، زیباکنار، خلخال، سیاهکل، سنگر و کیاشهر از جمله نقاطی است که تحت کنترل دقیق نیروهای پلیس راه قرار می‌گیرد.

وی از دو برابر شدن تعداد دوربین‌های کنترل سرعت لیزرگان در ایام نوروز امسال خبر داد و افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در هر 15 کیلومتر یک خودروی مجهز به دوربین؛ سرعت وسایل نقلیه را کنترل می‌کند.

سیری اذعان داشت: امسال کلیه خودروهای کنترل نامحسوس گیلان به سیستم اتوویژن مجهزند تا علاوه بر ثبت تخلف رانندگان تصویر آنان را نیز ضبط کند.

20 گشت موتورسوار به ناوگان پلیس راه گیلان افزوده شد

وی همچنین از افزوده شدن 20 گشت موتورسوار به ناوگان پلیس راه گیلان خبر داد و گفت: قدرت بالای مانور موتورسواران سبب می‌شود خدمات بهتری به مردم ارائه شود.

سرپرست پلیس راه با تأکید بر این نکته که 95 درصد مردم و رانندگان قوانین را رعایت می‌کنند، افزود: پلیس در ایام نوروزی با طیف پنج درصدی رانندگان متخلف با قاطعیت و بودن اغماض برخورد می‌کند تا عید مردم بر کامشان تلخ نشود.

وی کنترل سلامت رانندگان را عامل مؤثری در پیشگیری از حوادث جاده‌ای و ایجاد امنیت دانسته و خاطرنشان کرد: با همکاری بهداری نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با موادمخدر استان در ایام نوروز به صورت روزانه از رانندگان بخش بار و مسافر تستهای ویژه اعتیاد گرفته می‌شود.

وی اظهار داشت: اتوبوسها، سواریهای کرایه و تعدادی از مینی‌بوسها و وانت‌بارهای استان با سامانه GPS مجهزند و این سامانه ضمن کنترل سرعت رانندگان، زمان و مدت رانندگی و محل توقف رانندگان را نیز مشخص می‌کند و نقش مهمی در کنترل جاده‌ای دارد.

سیری یادآورشد: با هدف کنترل عملکرد و رفتار رانندگان اتوبوس، حسن خلق آنان و شیوه ارائه خدمات به مردم در بخشهای مختلف و نیز توقف برای انجام فرایض دینی بازرسان نامحسوس پلیس راه از ابتدای طرح نوروزی که تا 15 فروردین 88 ادامه خواهد داشت به ناوگان حمل و نقل مسافر نظارت خواهند کرد.