دولت نهم از کسی مطالبه هزینه های انتخاباتی نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سومین نشست خبری استاندار آذربایجان شرقی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری پایان سال خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر شایعه دخیل بودن استانداری در بحران مالی موسسه جوانان خیر به علت عدم مشارکت این موسسه در تامین هزینه های تبلیغاتی انتخابات آینده را به شدت رد کرد و گفت: ما از کسی مطالبه هزینه های انتخاباتی نکرده ایم که موسسه جوانان خیر دومی باشد.

بیگی از خبرنگاران خواست در صورت مبادرت یک یا چند گروه سیاسی به چنین اقدامی‌،‌ مراتب را جهت پیگیری به استانداری اطلاع دهند.

در این نشست خبری بر خلاف دو جلسه قبلی، هیچ یک از معاونان استاندار آذربایجان شرقی حضور نداشتند و تنها"احمد علیرضابیگی" را مدیر روابط عمومی به اتفاق رئیس دفتر استاندار همراهی می‌کردند.

استاندار آذربایجان شرقی در واکنش به این سئوال خبرنگاری که درباره فعالیتهای صورت گرفته توسط مجموعه مدیریت ارشد استان در سال جاری پرسیده شد، گفت: سوال به حدی کلی است که گویی می خواهی با آب محدود کوزه، حوض را پر کنی.

علیرضا بیگی در حالی یک سئوال در زمینه ایجاد خط مونتاژ هواپیمای توپولف در تبریز توسط تاتارستان را موضوعی غیررسانه ای عنوان کرد که چند روز پیش برخی از نشریات استان با اختصاص تیتر یک خود به این خبر، جزییات ماجرا را انعکاس داده بودند.

استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره ارزیابی مدیریت ارشد استان از مدیریت غیربومی شرکت ماشین سازی تبریز گفت: باید در ارزیابیها به برآیند فعالیت صورت گرفته توجه داشت و در وسط دعوا نرخ تعیین نکنیم.

علیرضابیگی در پاسخ به سئوالی درباره دلیل اختلاف ایجاد شده در حین امضای تفاهمنامه مشترک همکاری استان آذربایجان شرقی ایران با جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه گفت: در سفر اخیر طرف تاتاری به موازین پذیرفته شده بین المللی در مورد هم سطوح بودن رتبه سیاسی طرفین امضاکننده این نوع قراردادها توجه نشده بود.

وی گفت: به رغم اینکه پیش نویس تفاهمنامه آماده شده بود اما به دلیل حضور نیافتن رئیس جمهور تاتارستان به عنوان مقام مسئول همرده استاندار آذربایجان شرقی این تفاهمنامه به امضا نرسید.

در ادامه مصاحبه خبرنگاری درباره علت رویکرد مدیریت ارشد استان به تمایل برای انتصاب افراد بازنشسته و نظامی به سمت مدیریت دستگاه های اجرایی منطقه پرسید و اقدام استاندار در این زمینه را زنجیره ای خواند و خواستار توضیح علیرضا بیگی شد.

استاندار آذربایجان شرقی نیز از خبرنگار سئوال کننده درباره معرفی مصادیق انتصاب زنجیره ای مدیران بازنشسته و نظامی در استان اصرار ورزید و خبرنگار گفت: تعیین بخشدار جدید ایلخچی بدون داشتن سابقه فعالیت سیاسی، انتصاب فرماندار چاراویماق، انتصاب برخی از همکاران سابق وی در نیروی انتظامی در سمتهای مختلف استانداری نمونه ای از این انتصابات زنجیره ای است.

علیرضابیگی در پاسخ به این سئوال تاکید کرد: مبنای قضاوت درباره عملکرد موفق و یا ناکامی مدیران بر عهده استاندار است.

وی در واکنش به سئوال خبرنگاری که در خصوص موضع استانداری درباره تخریب فضای سبز باغلارباغی به منظور ایجاد مجتمع 58 طبقه پرسید با بیان اینکه وقت شما تمام شده است از طرح ادامه سوال توسط این خبرنگار ممانعت کرد.

استاندار آذربایجان شرقی بی اطلاعی شخص استاندار از برخی عزل و نصب های مدیریتی در استان را تکذیب کرد و در پاسخ به ابهام خبرنگار سئوال کننده مبنی بر در جریان نبودن استاندار از افراد انتصاب شده در پستهای مدیر کلی راه آهن و مدیرکلی تعاون آذربایجان شرقی گفت: استعلام راه آهن جمهوری اسلامی ایران برای جویا شدن نظر استاندار آذربایجان شرقی در خصوص فرد معرفی شده برای مدیرکلی راه آهن آذربایجان شرقی با تغییر و تحولات مدیریت ارشد استان متقارن شد و پس از این اتفاقات راه آهن حکم سرپرستی را برای فرد مد نظر خود صادر کرد که سپس با نامبرده صحبت کردم و پس از احراز شایستگیهای وی با صدور حکم مدیرکلی موافقت کردم.

بیگی درباره انتصاب مدیرکل تعاون آذربایجان شرقی نیز اظهار داشت: گزینه های زیادی برای تصدی این سمت به استانداری آذربایجان شرقی معرفی شد که پس از مطالعه با حضور مدیرکل وقت تعاون استان زنجان در آذربایجان شرقی موافقت کردم.

وی درباره دلیل عزل مدیرکل پیشین تعاون آذربایجان شرقی نیز خاطرنشان کرد: دوره مدیریتی هر فرد محدود است و به تناسب نیاز زمان و با ارزیابی مسئولان ذیصلاح به این دوره پایان داده می شود.

بیگی گفت: برای عزل مدیرکل تعاون استان دلیل خاصی نبوده است و احتمالاً ایشان در پستهای ستادی وزارت تعاون مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره علت روند کند ایجاد شهرک صنعتی زنان در تبریز اظهار داشت: ایجاد یک شهرک صنعتی تابع ضوابط خاص شرکت شهرکهای صنعتی است که باید پس از احراز این شرایط و اخذ مجوز برای ایجاد آن درباره کاربرد آن برای زنان و یا مردان تصمیم گرفته شود.