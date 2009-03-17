"تماشاخانه اساطیر" و "دا"برترینهای ادبی از نگاه اکبرلو

این نویسنده و منتقد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر برترین آثار ادبی سال 87 را به شرح زیر اعلام کرد:

کودک ونوجوان: "فلسفه و روش در تئاتر کودک و نوجوان" نوشته موسی گلدبرگ ترجمه اردشیر کشاورزی. این کتاب نخستین کتاب در زبان فارسی است که به تفاوت‌های بنیادین تئاتر کودکان نسبت به تئاتر بزرگسالان اشاره می‌کند. این کتاب منبع بسیار خوبی برای کسانی است که به غلط تصور می‌کنند تئاتر کودک از نظر ساختار تفاوتی با تئاتر بزرگسال ندارد.

پژوهش: "امکانات فنی در تئاتر ایران" نوشته بابک شاه علیزادگان. این کتاب بخش مهمی از تاریخ تئاتر ایران یعنی ساخت سالن نمایش برای توده‌های جامعه و نه تماشاگر حرفه‌ای تئاتر را معرفی می‌کند.

علمی و تخیلی: "کنت کارشتاین" نوشته فیلیپ پولمن، ترجمه فرزاد فربد. به دلیل تخیل فوق‌العاده نویسنده که ضمن جذابیت برای خوانندگان برای داستان‌نویسان جنبه آموزنده دارد.

طنز: "سه گانه ادی دیکنز" نوشته فیلیپ آردا،ترجمه فرزاد فربد. به دلیل طنز فوق‌العاده کتاب بدون آنکه نویسنده سعی کند با تمهیدات دم‌دستی و یا لودگی مخاطب را جلب کند.

روانشناسی: "چگونه دیگران را شیفته خود کنیم" نوشته برایان تریسی که یک کتاب کاملا کاربردی است.

ادبیات دفاع مقدس: کتاب "دا" که به اعتقاد بنده کتاب فوق‌العاده‌ای است.

