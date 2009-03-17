250 هزار نخ انواع مواد محترقه در اردبیل کشف شد

امیر یعقوب رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انواع ترقه، دینامیت و نارنجکهای دست ساز از جمله مواد محترقه کشف و ضبط شده می باشد.

وی از آمادگی کامل نیروهای انتظامی استان خبر داد و اضافه کرد: نیروی انتظامی اردبیل برای مقابله با هرگونه بی‌نظمی در چهارشنبه آخر سال آمادگی داشته و تلاش خواهد کرد که مراسیم چهارشنبه سوری در کمال آرامش برگزار شود.

فرمانده نیروی انتظلمی استان در ادامه با اشاره به کاهش حوادث ناشی از انفجار مواد محترقه و منفجره در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 85 تصریح کرد: افزایش آگاهیهای عمومی، توجه والدین به فرزندان، آمادگی پلیس استان و همکاری مردم از مهمترین دلایل این کاهش می باشد.

وی ابراز داشت: البته حوادث تلخی نظیر قطع دست، نابینایی چشم، قطع انگشتان نیز در سالهای قبل در برگزاری مراسمهای چهارشنبه سوری به وقوع پیوسته که امیدواریمن امسال با هوشیاری و مراقبت بیشتر مردم و تلاشهای پلیس شاهد این حوادث نباسیم.

رضا زاده همچنین سلب آسایش شهروندان، تهدیدهای جانی و مالی، تهدید افراد سالمند، بیماران و زنان باردار و.. را از جمله خطرات ناشی از انفجار مواد محترقه دست ساز در روزهای پایانی سال عنوان کرد و به اجرای برنامه های آگاهی بخشی و تربیتی از سوی مسئولین و رسانه ها تاکید کرد.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر جمع آوری مواد محترقه و منفجره ، نیروی انتظامی استان اردبیل با متخلفان و قانون شکنان و افرادی که امنیت اجتماعی و مردم را پایمال می کنند به شدت برخورد کرده و با دستگیری به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.



فرمانده انتظامی استان مهمترین رسالت نیروی انتظامی را پاسداری و حفظ امنیت و آسایش عمومی در جامعه دانست و یاد آور شد: در حال حاضر تمامی اقدامات، فعالیتها و عملکرد پلیس بر پایه نحقق این مهم شکل گرفته است.

وی در پایان متذکر شد: حفظ امنیت جامعه، جلب رضایت مردم و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی در منطقه از مهمترین اهداف نیروی انتظامی استان بوده و برنامه های خود را در این راستا به اجرا می گذاریم.

