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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۳۶

1400 دستگاه وسیله نقلیه مسافران نوروزی در ایلام را جابجا می کنند

1400 دستگاه وسیله نقلیه مسافران نوروزی در ایلام را جابجا می کنند

ایلام - خبرگزاری مهر: سرپرست حمل و نقل و پایانه های استان ایلام گفت: در نوروز امسال یک هزار و 400 دستگاه وسیله نقلیه عمومی مسافران نوروزی در این استان را جابجا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد کهزادیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ایام نوروز امسال بیش از یک هزار و 400 دستگاه وسیله نقلیه عمومی شامل 105 دستگاه اتوبوس، 250 دستگاه مینی بوس و یک هزار دستگاه سواری کار جابجایی مسافران نوروزی در ایلام بر عهده خواهند داشت.

وی بیان داشت: بخش حمل و نقل بار و مسافر از اهمیت ویژه ای در کشور برخوردار است و با توجه به اینکه ایام نوروز مسافرتها شروع می شود بهتر است مسافران با وسایل حمل و نقل عمومی مسافرت کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه شرکتهای مسافربری باید در این راستا با استفاده از تهیه معایه فنی برای ناوگان خود و جلوگیری از تردد ناوگان غیر ایمن تمهیدات لازم را برای مسافران نوروزی بیاندیشند، خاطرنشان کرد: ناوگانهای مسافربری عمومی نیز در طول مسیر تردد به وسیله گشتهای نامحسوس کنترل می شوند.

کهزادیان یادآور شد: در حال حاضر شش هزار و 500 راننده و 85 شرکت حمل و نقل بار و مسافر در استان ایلام مشغول به فعالیت هستند.

کد مطلب 850588

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