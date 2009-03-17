1400 دستگاه وسیله نقلیه مسافران نوروزی در ایلام را جابجا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد کهزادیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ایام نوروز امسال بیش از یک هزار و 400 دستگاه وسیله نقلیه عمومی شامل 105 دستگاه اتوبوس، 250 دستگاه مینی بوس و یک هزار دستگاه سواری کار جابجایی مسافران نوروزی در ایلام بر عهده خواهند داشت.

وی بیان داشت: بخش حمل و نقل بار و مسافر از اهمیت ویژه ای در کشور برخوردار است و با توجه به اینکه ایام نوروز مسافرتها شروع می شود بهتر است مسافران با وسایل حمل و نقل عمومی مسافرت کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه شرکتهای مسافربری باید در این راستا با استفاده از تهیه معایه فنی برای ناوگان خود و جلوگیری از تردد ناوگان غیر ایمن تمهیدات لازم را برای مسافران نوروزی بیاندیشند، خاطرنشان کرد: ناوگانهای مسافربری عمومی نیز در طول مسیر تردد به وسیله گشتهای نامحسوس کنترل می شوند.

کهزادیان یادآور شد: در حال حاضر شش هزار و 500 راننده و 85 شرکت حمل و نقل بار و مسافر در استان ایلام مشغول به فعالیت هستند.