47 تا 50 هزار صندوق اخذ رای برای انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها در پاسخ به سئوالی درباره شکل صندوق های رای در انتخابات دهم ریاست جمهوری گفت: صندوق های طراحی شده برای این دوره، تقریبا همان صندوق های انتخابات قبلی است.

رئیس ستاد انتخابات کشور درباره شکل گیری میز احزاب و حضور نمایندگان آنها در انتخابات، یادآورشد که قانون درباره احزاب چیزی پیش بینی نکرده؛ اما چون آنها می توانند در مشارکت حداکثری نقش داشته باشند، تلاش می کنیم که تعامل ما از دوره گذشته با احزاب کمتر نشود. درباره نمایندگان کاندیداها هم مطابق قانون عمل خواهیم کرد.

دانشجو در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره تشکیل کمیته صیانت از آرا از سوی کاندیداها گفت: بر اساس قانون صیانت از آرا توسط وزارت کشور باید صورت بگیرد که تمام تلاشمان را در این زمینه خواهیم کرد. مردم هم به انتخاباتی که بعد از انقلاب برگزار شده، اعتماد کامل دارند و بحث هایی که درباره صیانت از آرا مطرح می شود، مباحث حاشیه‌ای است.

وی درباره تعیین سخنگوی ستاد انتخابات تاکید کرد: اخبار رسمی ستاد انتخابات کشور به صورت رسمی از سوی بنده اعلام خواهد شد؛ البته وزیر کشور هم به عنوان مقام عالی وزارت می تواند در این باره به اظهار نظر بپردازند.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره ائتلاف های انتخاباتی گفت: ائتلاف نیاز به مجوز ندارد و اگر متشکل از چند حزب قانونی باشد، مسئله خاصی برای ادامه فعالیت ندارد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص رسیدگی به تخلفات تبلیغاتی، اظهار داشت: قانون همه چیز را در این خصوص بیان کرده و ما هیئت بازرسی و نظارتی در این باره داریم که رئیس آن به زودی از سوی وزیر کشور مشخص خواهد شد و هماهنگی ها درباره پیگیری و نظارت بر اینگونه فعالیت ها انجام می شود.

دانشجو تاکید کرد که ما انتظار نداریم که در انتخابات ریاست جمهوری خلافی صورت بگیرد؛ چون ما می خواهیم رئیس جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنیم ؛ لذا باید در همه این مسائل روشهای اسلامی رعایت شود و مردم هم بر رفتار و کردار کاندیداها ناظر هستند و بر اساس آن انتخاب خواهند کرد؛ لذا فکر نمی کنم خلافی صورت بگیرد و ما هم در این زمینه نگرانی نداریم.

رئیس ستاد انتخابات کشور درباره انتقاد برخی کاندیداها به اینکه اجازه حضور نمایندگان آنها بر سر صندوق های رای به تعداد قانونی داده نمی شود، گفت: نمایندگان کاندیداها تا پایان شمارش در حوزه انتخابیه هستند؛ اما اینکه بخواهند در کار اجرایی شرکت کنند، اینطور نخواهد بود؛ ولی اجازه تهیه گزارش برای کاندیدای خود و تذکر دادن به نماینده فرماندار را دارند. ما هم نمایندگان کاندیداها را مزاحم نمی دانیم؛ بلکه کمک کننده در اعلام نتایج می دانیم و معتقدیم نماینده کاندیدا هم باید خود را همکار مجموعه اجرایی بداند. البته کاندیداها هم باید در موعد مقرر نمایندگان خود را معرفی کنند تا کارت برای آنها صادر شود.

وی ادامه داد: در انتخابات ریاست جمهوری نمایندگان کاندیداها می توانند در جلسات هیئت های اجرایی شرکت کنند.

دانشجو درباره زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، گفت: فکر می کنم با تمهیداتی که فراهم شده، روز بعد از انتخابات بتوانیم نتایج را اعلام کنیم و بعد از آن شورای نگهبان کار خود را انجام می دهد و نتیجه نهایی را اعلام کند.

رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به خبرنگار مهر درباره تعداد صندوق های اخذ رای، گفت: حدود 47 تا 50 هزار صندوق رای در نظر گرفته شده؛ اما هیئت های اجرایی تعداد صندوق ها و تعداد حوزه های انتخابیه را مشخص می کنند.

وی همچنین در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر درباره چگونگی شمارش آراء نیز گفت: تلاش داریم با تایید شورای نگهبان تجمیع به صورت رایانه ای باشد و شمارش در حوزه ها به صورت دستی انجام گیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره میزان بودجه در نظر گرفته شده از سوی دولت برای برگزاری انتخابات اظهار داشت: بودجه، تصویب شده و در گزارش پایانی انتخابات هم اعلام خواهیم کرد که چقدر هزینه کرده ایم.

گفتنی است: پس از پایان این نشست خبرنگاران حاضر از ستاد انتخابات کشور بازدید کردند.