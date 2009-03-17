مراسم خداحافظی خاتمی با جوانان ستاد انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است در این دیدار خاتمی دلایل خود را برای کناره گیری از انتخابات در جمع حامیان جوانش تشریح کند.
همچنین گفته می شود خاتمی توصیه های خود را برای نحوه ادامه کار ستادهای انتخاباتی اصلاح طلبان برای طرفدارانش تبیین خواهد کرد.این در حالی است که برخی معترضان کناره گیری خاتمی قصد دارند در این دیدار اعتراضات خود را اعلام کنند.
علاوه بر این گفته می شود بخشی از حامیان خاتمی قرار است در این دیدار از میرحسین موسوی اعلام طرفداری کنند.
این دیدار قرار است درمجموعه فرهنگی رایزن برگزار شود. درعین حال این برنامه بنا به نظر برگزارکنندگان بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود.
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