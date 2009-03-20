شهروندان با زندگی آتش نشانان آشنا می شوند

مدیر روابط عمومی سازمان آتش ‌نشانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری طرح نوروزی در ایستگاههای آتش‌نشانی گفت: با تصمیم مدیرعامل سازمان آتش‌ نشانی در ایام تعطیلات نوروزی، شهروندان در قالب طرح نوروز با کار آتش نشانها در ایستگاههای آتش‌نشانی آشنا می‌شوند.

بهروز تشکر در ادامه افزود: در این طرح مردم با حضور در ایستگاهها بیشتر در جریان کار ناجیان خود قرار گرفته و درمی یابند که آتش نشانان نیز مانند پلیس و پرستاران بدون تعطیلات به خدمت رسانی مشغول هستند.

وی تاکید کرد: این طرح همه روزه از ساعت 9 تا 12 و 15 تا 18 در تمامی ایستگاههای آتش‌نشانی برگزار شده و شهروندان ضمن آشنایی با کار آتش نشانان نکات آموزشی و ایمنی را نیز فرا می گیرند.