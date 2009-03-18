کاندیداتوری میر حسین به خاطر نگرانی از وضعیت اقتصادی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا خباز صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اعلام کاندیداتوری شخصیتهای اصلاح‌طلب برای حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری افزود: با اعلام این کاندیداتوری برای نیروهای اصلاح‌طلب دغدغه ایجاد کرده‌اند که باید گفت آینده اصلاح‌طلبان از گذشته روشن‌تر است.

وی به اعلام رسمی کاندیداتوری میرحسین موسوی از جناح اصلاح‌طلب اشاره کرد و گفت: این شخصیت 20 سال است که هیچ‌گونه کار سیاسی انجام نداده است و طی این مدت فقط به کارهای علمی پرداخته است.

نماینده مردم کاشمر و بردسکن در مجلس افزود: علت اینکه میرحسین موسوی بعد از گذشت 20 سال حضور خود را در این انتخابات اعلام کرده است به خاطر این است که وی نگران وضعیت اقتصادی مردم است و این موضوع برای او دغدغه ایجاد کرده است.

خباز بیان کرد: مسئولان باید در کارهای سیاسی و اجتماعی خود خلق پسندیده داشته باشند.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه افراد از جریانات سیاسی مختلف نباید به یکدیگر اهانت کنند، گفت: متاسفانه امروز در جامعه ما این کار انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه باید انتخابات با شکوه برگزار کنیم نه اینکه با روش‌های نادرست یکدیگر را مورد اهانت قرار دهیم، گفت: هر جریان سیاسی در کشور باید از کاندیدای خود تعریف کند نه اینکه بر علیه کاندیداهای جناح دیگر حرف بزند.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه عده‌ای در کشور هستند که برای نیروهای خط امام (ره) تنش ایجاد می‌کنند.

وی در ادامه گفت: قرار بود طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه 88 اجرایی شود که با مخالفت نمایندگان مجلس این کار انجام نشد. هدف نمایندگان مجلس این است که طرحی را به تصویب برسانند که فشار اقتصادی کمتری به مردم وارد شود.

وی با اشاره به اینکه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به طور 100 درصد حذف نشده است، گفت: این طرح مجددا اردیبهشت ماه سال 88 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه نرخ تورم در سال جاری بالای 24 درصد بوده است، گفت: در بودجه سال 88 نرخ تورم بالای 40 درصد است که در صورت شتابزده بودن بودن برنامه های اقتصادی با 24 درصد تورم سال 78 وضعیت تورم کشور به بالای 60 درصد خواهد رسید.